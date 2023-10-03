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Новые заводы и цеха

Начато строительство крупнейшего в России завода по производству тяговых батарей

В Москве в ТиНАО строится завод по производству батарей для электротранспорта и Центр техобслуживания электробусов.

Мощности завода позволят производить до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности (электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры).

 © www.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соглашение с «Росатом» и «КАМАЗ»:

  • «Росатом» оснастит завод современным оборудованием, обеспечит его запуск и дальнейший производственный процесс.

  • «КАМАЗ» поможет внедрить и установить продукцию завода на личный и городской транспорт.

В течение 6 лет закупят более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов.

Батареи

Благодаря использованию новейших технологий для электробусов базовая емкость батарей вырастет на 30%, при этом расчетный автономный ход увеличится на 50 км и составит 180 км. Для электромобиля «Москвич» этот показатель возрастет на 26%, а расчетный автономный ход увеличится более чем на 105 км и составит 515 км.

Однако, с ростом мощностей аккумуляторов их масса останется неизменной или даже будет снижаться, а скорость зарядки вырастет более чем на 10-15%.

Область применения

Продукцию завода будут использовать для производства блоков бесперебойного питания, электрозарядных станций, аварийных систем электроснабжения, а также для накопления энергии от возобновляемых источников.

Поезда метро тоже могут перевести на аккумуляторы, частично убрав контактный рельс из тоннелей и оставив зарядку только на станции во время посадки и высадки пассажиров.

Каким будет производство

По уровню оснащения и автоматизации предприятие станет одним из самых современных и экологичных в мире. На новом заводе полного цикла установят 150 единиц высокотехнологичного оборудования для подготовки катодной и анодной смеси, электролита и нанесения материалов на электродную ленту, формирования модуля из ячеек и батареи и других работ.

Уровень автоматизации достигнет 90%, а общая протяженность технологических линий составит 2,5 км. Безотходное производство позволит избежать вредных выбросов в атмосферу.

Завод и Центр техобслуживания построят через 2 года. На проектные мощности предприятие выйдет в 2025-2026 годах.
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/10133050/

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  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    03.10.2316:02:56

    Почему такие заводы строят в Москве, где самые дорогие земля и труд?

    #1269505
    • Нет аватара termometrix
      03.10.2317:02:33

      Возможно, потому, что клиенты завода находятся в основном в Москве и Подмосковье.Соответственно, транспортные и логистические издержки будут ниже вместе с налоговыми льготами, которые предоставляет Москва.

      #1269511
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.10.2317:06:10

      Для московских электробусов.

      #1269512
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.10.2318:05:50

    Поезда метро тоже могут перевести на аккумуляторы, частично убрав контактный рельс из тоннелей и оставив зарядку только на станции во время посадки и высадки пассажиров.

    Но зачем? Кому в тоннелях мешает контактный рельс? Бригадам обслуживания? Но они всё равно не могут работать на активной линии, так как поезда ходят очень часто.

    Впрочем, отсутствие контактного рельса на большей части пути означает упрощение всей системы, так что может это и имеет смысл.

    #1269516
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