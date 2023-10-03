Начато строительство крупнейшего в России завода по производству тяговых батарей

В Москве в ТиНАО строится завод по производству батарей для электротранспорта и Центр техобслуживания электробусов.

Мощности завода позволят производить до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности (электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры).

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Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соглашение с «Росатом» и «КАМАЗ»:

«Росатом» оснастит завод современным оборудованием, обеспечит его запуск и дальнейший производственный процесс.

«КАМАЗ» поможет внедрить и установить продукцию завода на личный и городской транспорт.

В течение 6 лет закупят более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов.

Батареи

Благодаря использованию новейших технологий для электробусов базовая емкость батарей вырастет на 30%, при этом расчетный автономный ход увеличится на 50 км и составит 180 км. Для электромобиля «Москвич» этот показатель возрастет на 26%, а расчетный автономный ход увеличится более чем на 105 км и составит 515 км.

Однако, с ростом мощностей аккумуляторов их масса останется неизменной или даже будет снижаться, а скорость зарядки вырастет более чем на 10-15%.

Область применения

Продукцию завода будут использовать для производства блоков бесперебойного питания, электрозарядных станций, аварийных систем электроснабжения, а также для накопления энергии от возобновляемых источников.

Поезда метро тоже могут перевести на аккумуляторы, частично убрав контактный рельс из тоннелей и оставив зарядку только на станции во время посадки и высадки пассажиров.

Каким будет производство

По уровню оснащения и автоматизации предприятие станет одним из самых современных и экологичных в мире. На новом заводе полного цикла установят 150 единиц высокотехнологичного оборудования для подготовки катодной и анодной смеси, электролита и нанесения материалов на электродную ленту, формирования модуля из ячеек и батареи и других работ.

Уровень автоматизации достигнет 90%, а общая протяженность технологических линий составит 2,5 км. Безотходное производство позволит избежать вредных выбросов в атмосферу.

Завод и Центр техобслуживания построят через 2 года. На проектные мощности предприятие выйдет в 2025-2026 годах.