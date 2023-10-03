В Новгороде открылся завод по производству трубопроводных устройств
3 октября в Великом Новгороде открыт завод ООО «Т-АРМ».
Завод открыла группа компаний «НБМ». Производственные мощности развернуты на площади три тысячи квадратных метров, где планируется выпускать трубопроводную арматуру для нефтяной, химической и газовой промышленности.
Общая сумма инвестиций на первом этапе составила 400 миллионов рублей. Планируется создание до 100 новых рабочих мест.
Также запланирован запуск второй и третьей очередей завода, что повлечёт за собой расширение производственных площадей в три раза. Проект реализовывается при содействии Агентства развития Новгородской области.
Это самый крупный промышленный объект, введённый в эксплуатацию в Великом Новгороде с 1985 года.
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03.10.2322:00:05