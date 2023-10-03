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Новые заводы и цеха

В Новгороде открылся завод по производству трубопроводных устройств

 © static.mk.ru

3 октября в Великом Новгороде открыт завод ООО «Т-АРМ».

Завод открыла группа компаний «НБМ». Производственные мощности развернуты на площади три тысячи квадратных метров, где планируется выпускать трубопроводную арматуру для нефтяной, химической и газовой промышленности.

Общая сумма инвестиций на первом этапе составила 400 миллионов рублей. Планируется создание до 100 новых рабочих мест.

Также запланирован запуск второй и третьей очередей завода, что повлечёт за собой расширение производственных площадей в три раза. Проект реализовывается при содействии Агентства развития Новгородской области.

Это самый крупный промышленный объект, введённый в эксплуатацию в Великом Новгороде с 1985 года.

 © flashnord.com
Источник: https://flashnord.com/novgorod/news/203372?ysclid=lnag0ll8np601985315

машиностроение, Новгородская область, импортозамещение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.10.2322:00:05

    Видно что Великий Ногород наверстывает упущенное. Только что была новость про то что:

    В Великом Новгороде состоялось открытие первой очереди ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай"

    Пишу еще потому что сумма 400 млн не очень серьезная — может правда это это только первый этап.

    Только что была новость:

    Новое производство карбамида запустили на «Акроне"

    Там уже 65 млн долларов.

    Так что-то не то в этих утвержениях про

    самый крупный промышленный объект, введённый в эксплуатацию в Великом Новгороде с 1985 года.

    #1269529
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