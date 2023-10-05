НПП «Салют» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей

Нижегородское научно-производственное предприятие «Салют» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) увеличило производство сверхвысокочастотных модулей для систем радиолокации, радионавигации и телеметрии.

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Модернизация производства стала возможной благодаря Фонду развития промышленности (ФРП), который предоставил льготный заем в размере 185 млн рублей.

Общие инвестиции в проект составили около 250 млн рублей.

С помощью средств ФРП НПП «Салют» закупило современное измерительное и технологическое оборудование, в том числе металлообрабатывающее.

Благодаря новому оборудованию мощность производства синтезаторов и приемных модулей Ku-диапазона увеличилась в 2 раза — до 480 штук в год, что позволит закрыть возросшие потребности рынка.

«Создание высокопроизводительных СВЧ-фабрик полного цикла — важнейшая составляющая технологической независимости страны. НПП „Салют“ обладает всеми необходимыми компетенциями для выпуска синтезаторов и приемных модулей Кu-диапазона — от разработки до серийного производства. Продукция сегодня крайне востребована на рынке, объемы заказов растут. Благодаря займу ФРП мы дооснастили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем», — заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

Банковскую гарантию НПП «Салют» на обеспечение исполнения обязательств по договору займа предоставил Новикомбанк.