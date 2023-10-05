В бухте Преображения Приморского края введен в эксплуатацию рыбный причал
В бухте Преображения Приморского края после капитального ремонта введен в эксплуатацию морской причал рыбохозяйственного назначения длиной более 50 метров.
Причальная стенка будет использоваться крупной российской рыбопромышленной компанией ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). Ремонтные работы проводились под контролем подведомственного Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (ГТС находится в хозяйственном ведении «Нацрыбресурс»).
Причал простаивал с 2016 года из-за высокого износа. Капитальный ремонт проведен ПАО «Преображенская база тралового флота» в рамках заключенного с ФГУП «Нацрыбресурс» договора аренды, работы шли более 3 месяцев. Теперь причал восстановлен и готов к приёму грузов. Модернизация портов Дальнего Востока необходима для развития рыбной логистики в новых реалиях. Грузооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расти.
Рыбное хозяйство является стратегически важной отраслью экономики для обеспечения продовольственной безопасности страны, в то же время российская рыбная продукция — это одно из основных экспортных направлений в продовольственном секторе, обеспечивающих значительную внешнеэкономическую выручку и наполнение федерального бюджета.
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