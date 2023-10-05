В бухте Преображения Приморского края введен в эксплуатацию рыбный причал

В бухте Преображения Приморского края после капитального ремонта введен в эксплуатацию морской причал рыбохозяйственного назначения длиной более 50 метров.

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Причальная стенка будет использоваться крупной российской рыбопромышленной компанией ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). Ремонтные работы проводились под контролем подведомственного Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (ГТС находится в хозяйственном ведении «Нацрыбресурс»).

Причал простаивал с 2016 года из-за высокого износа. Капитальный ремонт проведен ПАО «Преображенская база тралового флота» в рамках заключенного с ФГУП «Нацрыбресурс» договора аренды, работы шли более 3 месяцев. Теперь причал восстановлен и готов к приёму грузов. Модернизация портов Дальнего Востока необходима для развития рыбной логистики в новых реалиях. Грузооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расти.

Рыбное хозяйство является стратегически важной отраслью экономики для обеспечения продовольственной безопасности страны, в то же время российская рыбная продукция — это одно из основных экспортных направлений в продовольственном секторе, обеспечивающих значительную внешнеэкономическую выручку и наполнение федерального бюджета.