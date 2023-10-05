В России запустили серийное производство сверхмощных водяных тепловентиляторов

«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), входящий в структуру торгово-производственного холдинга (ТПХ) «Русклимат», наращивает выпуск импортозамещающей продукции во Владимирской области и запускает серийное производство новых промышленных водяных тепловентиляторов.

© www.rusklimat.com

© www.rusklimat.com

Это полностью отечественная разработка, в которой помимо конкурентоспособных технических параметров, особое внимание было уделено повышению уровня локализации производства. При выпуске водяных тепловентиляторов последней серии доля российских комплектующих и материалов превысила­­­­­­­­­­­­ ­­­­70%. В создании прибора принимали участие конструкторы ИЗТТ и инженеры-ученые НИИ ИКСЭл. Оборудование выпускается под торговой маркой Ballu — собственного бренда ТПХ «Русклимат».

Ключевой особенностью новых приборов является сверхвысокая тепловая мощность — до 150 кВт*. В настоящее время — это из максимальных показателей на рынке. Новые водяные тепловентиляторы обеспечивают отопление даже самых больших промышленных помещений. Серия W2-XL оснащена энергоэффективными вентиляторами диаметром 550 мм, которые создают воздушный поток с дальностью струи до 30 метров. Это позволит существенно оптимизировать общую протяженность теплотрассы, экономить на количестве приборов и, как следствие, затратах на монтаж.

Водяные тепловентиляторы Ballu — один из самых ярких примеров успешного импортозамещения. Модельный ряд разработан для разных типов помещений: от небольших магазинов до огромных производственных цехов и складских комплексов. При правильном подборе и применении системы комплексной автоматизации они снизять эксплуатационные затраты на отопление до 50%.

ИЗТТ выпускает водяные тепловентиляторы с 2013 года, ежегодно увеличивая программу производства и способствуя снижению доли импорта данного типа приборов.

Новый специализированный производственный корпус в технопарке «Русклимат ИКСЭл» открыли весной 2023 года. На территории общей площадью 3,2 тыс. м2 работают автоматические высокотехнологичные станки, в том числе, 3D координатные роботы.

Новейшее оборудование позволяет ИЗТТ реализовать полный производственный цикл по изготовлению импортозамещающей климатической техники. Объёмы поставок водяных тепловентиляторов Ballu динамично растут и по итогам 2023 года программа производства превысит 30 тысяч приборов.

© www.rusklimat.com

* Номинальная мощность, которая зависит от параметров теплоносителя и температуры в помещении.

Справочно: «Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ) основан в 2007 году. Специализируется на проектировании, производстве, поставке и сервисном обслуживании теплового оборудования. «ИЗТТ» — лидер российского отраслевого рынка и один из крупнейших производителей тепловой техники в Европе. Каждая вторая тепловая завеса, проданная в России, изготовлена ИЗТТ. Номенклатура производимой продукции насчитывает более 2500 наименований. Производственное предприятие сертифицировано по стандартам системы качества ISO 9001-2015. Сегодня ИЗТТ — это завод в Ижевске, филиал в г. Киржач Владимирской области и производственные цеха в г. Сарапул.