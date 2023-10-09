«Россети» модернизировали 11 подстанций в Приамурье для увеличения перетоков мощности от Зейской ГЭС

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Филиал ПАО «Россети» — МЭС Востока завершил работу в рамках проекта по автоматическому регулированию перетоков мощности от Зейской ГЭС. Проект реализован совместно с Системным оператором и компанией «РусГидро», сообщает пресс-служба «Россетей».

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения потребителей, включая тяговые подстанции Транссиба. Кроме того, обеспечены условия для увеличения на треть допустимых перетоков мощности на юг Якутии и в западные районы Приамурья — до 570 МВт.

Стоимость работ составила 828 млн руб., отмечается в сообщении.

Энергетики установили 48 комплектов оборудования противоаварийной автоматики на подстанции 500 кВ «Амурская» и 10 центрах питания 220 кВ. Одновременно компания «РусГидро» внедрила на Зейской ГЭС комплекс локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости.