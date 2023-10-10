Новый стержневой комплекс в ПАО «ТМЗ»

В чугунолитейном цехе ПАО «Тутаевский моторный завод», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Ярославской области, запущен в работу стержневой комплекс для изготовления стержневого комплекта чугунной головки блока цилиндров.

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На производственных площадках компании идёт подготовка к серийному выпуску тракторных двигателей с чугунной головкой блока цилиндров.

В комплекс входят два стержневых автомата, система подачи песка, суточный бункер песка, смеситель для приготовления стержневой смеси, манипулятор для покраски и станция покраски стержневых комплектов. Печь для сушки стержней и конвейер спроектированы в конструкторском бюро предприятия и изготовлены в цехе нестандартизированного оборудования.

Курс обучения для работы на новом комплексе прошли два стерженщика машинной формовки. Изготовлено 200 стержневых комплектов. Как рассказал главный металлург ПАО «ТМЗ» Сергей Баланцев, была отлита опытная партия чугунных головок с хорошим качеством.

Часть головок отправлена производителю механообрабатывающего оборудования на отладку приспособлений станков. Эти станки для обработки чугунной головки завод получит в ближайшее время. После этого стержневой комплекс будет работать с полной нагрузкой. К работе для обнаждачивания чугунной головки сейчас готовится автоматическое зачистное оборудование.

В следующем году ПАО «ТМЗ» начнёт серийный выпуск тракторных двигателей с чугунной головкой блока цилиндров. В апреле 2024 года завод ждёт новый этап модернизации литейного производства — будет приобретён и введён в работу стержневой комплекс для изготовления стержневого комплекта блока цилиндров.

Сегодня на российских промышленных предприятиях идёт активное техническое перевооружение, компании ориентированы на укрепление технологического суверенитета страны. Сейчас все инженерные решения и инновационные проекты подразделений «КАМАЗа» и других предприятий российского автопрома направлены на создание благоприятных условий для дальнейшего развития российской промышленности с использованием отечественной компонентной базы.