Головной траулер «Капитан Соколов» проекта 170701 завершил ходовые испытания

Головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701, строящийся на Судостроительном заводе «Северная верфь» для рыбопромышленного холдинга «Норебо», завершил ходовые испытания. Это следует из данных сайта по отслеживанию судов MarineTraffic.

Испытания прошли в Балтийском море вблизи острова Гогланд и продлились 14 дней. Съемочной группе «Медиапалубы» удалось сделать несколько фотографий уникального траулера во время прохождения судна по проливу Бьёркезунд. Посмотреть репортаж можно по ссылке тут .

© paluba.media

В ходовых испытаниях траулера участвовали сотрудники судостроительного завода, представители заказчика, конструкторского бюро «Наутик Рус», Российского морского регистра судоходства и контрагенты «Северной верфи».

Специалисты провели маневренные испытания, проверили скорость хода траулера, корректность работы судовых систем и тяговые усилия лебедок.

Напомним, траулер вышел на ходовые испытания 29 сентября.

Головной траулер проекта 170701 был заложен на «Северной верфи» 23 ноября 2018 года. Спуск на воду состоялся 1 сентября 2020 года. «Капитан Соколов» — большой морозильный рыболовный траулер-процессор, предназначенный для ловли различных видов рыбы посредством донного и пелагического траления с возможностью использования двух тралов.

© paluba.media

Конструктивной особенностью траулера является новая архитектура носовой оконечности Enduro Bow, что придаёт судну особый, неповторимый и узнаваемый стиль. Подобная форма носа увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает мореходные качества судна. Из-за закрытой формы носа вода не заливается на палубу при прохождении волны и уменьшает удары встречной волны в носовую оконечность, а также снижает обледенение корпуса.

Смотреть полный фоторепортаж можно на сайте «Медиапалубы» .