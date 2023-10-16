Завод нетканых материалов запущен в Тульской области

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Современный комплекс по производству нетканых материалов открылся в Киреевске Тульской области на территории СЭЗ «Узловая».

На заводе запущены 3 линии:

— производственная линия 6000 позволяет выпускать до 5,5 тыс. тонн иглопробивного геотекстиля в год. Линия выпускает геотекстильные полотна дорнит из полиэфирного волокна под марками: ДОРНИТ, ДОРНИТ ЭКО,

— производство спанбонда осуществляется на двух высокотехнологичных линиях:

3200 SSS;

3200 SMМS. Их суммарная производительность 16 тыс. тонн ежегодно.

На реализацию проекта было выделено почти 1 млрд рублей. Создано 136 рабочих мест.

«Новый завод поставит на российский рынок качественные нетканые материалы, позволит заместить на рынке аналогичную импортную продукцию и снизить зависимость России от макроэкономической конъюнктуры на международных товарных рынках», — рассказал генеральный директор ООО «Завод нетканых материалов «Неотекс» Максим Петелин.

За счёт своих качеств нетканые материалы из полипропилена востребованы в строительстве — для подготовки основания под дороги, гидроизоляции фундаментов и кровель, при благоустройстве территории, в качестве теплоизоляционных материалов. Кроме того, они необходимы для выпуска промышленного и энергетического оборудования, фильтров для нефтяной промышленности, укрывного материала для сельского хозяйства, медицинских и гигиенических изделий.

По данным компании, около 40% российского рынка нетканых материалов ранее было представлено импортом. Предприятие намерено занять порядка 8% отечественного рынка, потеснив иностранных производителей, и войти в десятку крупнейших производителей страны.

Локализация выпуска продукции составляет 100%, в качестве сырья применяется гранулированный полипропилен отечественного производства.

Хроника:

— в ноябре 2022 года компания «НеоТекс» приобрела заброшенную производственную площадку площадью 20 г в Киреевске,

— в марте 2023 года начался монтаж высокоскоростной производственной линии по выпуску Геотекстиля AL-6000, оборудование позволит производить геотекстильное полотно любой плотности и любого объёма до 1000 г/м2 до 6 м в ширину,

— в июне начат монтаж второй производственной линии производительностью 8 тыс. м2 полотна в год, начат приём предзаказов,

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— в сентябре продукция завода выходит на площадки «ОЗОНа»,

— в октябре запущена третья производственная линия.

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Фото — https://tula.mk...tikrrvq20162767