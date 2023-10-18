В Новосибирске на заводе «РУСАВИАПРОМ» прошёл лётные испытания очередной серийный самолёт ТВС-2МС

© rusaviaprom.com

Самолёт был выпущен для томской компании «СибАэроКрафт», которая заказала на заводе «РУСАВИАПРОМ» четыре самолёта для возрождения региональной авиации в Томской области и в Западно-Сибирском регионе. Заместитель генерального директора «СибАэроКрафт» Михаил Гребенников ранее отметил, что пока основным самолётом для местных воздушных линий является или Ан-2, или его модернизированная версия ТВС-2МС. Самолет ТВС-2МС имеет современный двигатель и позволяет более экономично осуществлять авиационные работы, в том числе перевозку пассажиров.

© rusaviaprom.com

Компания «РУСАВИАПРОМ» образована в 2011 году и является изготовителем самолёта ТВС-2МС (модификация Ан-2) с турбовинтовым двигателем. Разработчик самолета Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина.

© rusaviaprom.com

Генеральный директор РУСАВИАПРОМ Алесей Крюков отметил, что ТВС-2МС — единственный российский самолёт для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. А компания «РУСАВИАПРОМ» — единственное в России авиационное предприятие, серийно выпускающее лёгкие воздушные суда, допущенные к коммерческим воздушным перевозкам.

© rusaviaprom.com

Самолет ТВС-2МС обладает всеми лучшими характеристиками, которые есть у Ан-2, а это уникальные конструктивные и эксплуатационные особенности самолёта — неприхотливость к условиям эксплуатации, надёжность планера и простота обслуживания, возможность выполнения полётов с грунтовых площадок, доступность для пилотов любой классификации. Специалисты предприятия устанавливают на самолёт проверенный десятилетиями турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331 мощностью 1100 лошадиных сил с пятилопастным реверсивным винтом.

© rusaviaprom.com

В результате модернизации самолета Ан-2 в ТВС-2МС существенно улучшились его лётно-технических характеристики, дорогостоящий авиационный бензин заменен на более доступный керосин, уменьшилась шумность и вибрация, улучшился комфорт для лётчиков и пассажиров, и что немаловажно для эксплуатанта — сохранилась возможность использования существующей инфраструктуры и авиационного персонала с опытом эксплуатации самолётов Ан-2. Самолёт лишен недостатков Ан-2 — например, трудностей при работе в жару и малой скороподъёмности.

В 2015 году Минпромторг и Минтранс выдали ТВС-2МС аттестат о годности к эксплуатации, документ, который разрешает выполнение коммерческих воздушных перевозок пассажиров и грузов. Заказчиками и эксплуатантами самолёта являются как частные компании России, так и государственные предприятия. С 2018 года запустила перевозки авиакомпания «Аэросервис», c 2019 года — государственное унитарное предприятие «Авиация Колымы». В 2020 году к ним присоединилась авиакомпания «СиЛА». Государственное предприятие «Амурская авиабаза», которая в 2014 году пополнила свой парк воздушных судов двумя самолётами ТВС-2МС, успешно применяет их в борьбе с лесными пожарами и выполняет областной заказ по коммерческим воздушным перевозкам внутри региона. Также самолёты эксплуатируются в аэроклубах ДОСААФ в Минске и в Саратове для выброски парашютистов с высоты 4 тысяч метров и выполнения авиационных работ. Скоро к ним присоединится компания «СибАэроКрафт».

Кроме выпуска самолётов ТВС-2МС на предприятии открыто собственное конструкторское бюро и лётно-испытательный комплекс, создан авиационный учебный центр для подготовки профильных специалистов. Также компания планирует построить современный аэродром местных воздушных линий и создать собственную авиакомпанию, чтобы решить многие проблемы транспортной доступности в Сибири и на Дальнем Востоке.