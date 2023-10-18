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Авиация

В Новосибирске на заводе «РУСАВИАПРОМ» прошёл лётные испытания очередной серийный самолёт ТВС-2МС

 © rusaviaprom.com

Самолёт был выпущен для томской компании «СибАэроКрафт», которая заказала на заводе «РУСАВИАПРОМ» четыре самолёта для возрождения региональной авиации в Томской области и в Западно-Сибирском регионе. Заместитель генерального директора «СибАэроКрафт» Михаил Гребенников ранее отметил, что пока основным самолётом для местных воздушных линий является или Ан-2, или его модернизированная версия ТВС-2МС. Самолет ТВС-2МС имеет современный двигатель и позволяет более экономично осуществлять авиационные работы, в том числе перевозку пассажиров.

 © rusaviaprom.com

Компания «РУСАВИАПРОМ» образована в 2011 году и является изготовителем самолёта ТВС-2МС (модификация Ан-2) с турбовинтовым двигателем. Разработчик самолета Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина.

 © rusaviaprom.com

Генеральный директор РУСАВИАПРОМ Алесей Крюков отметил, что ТВС-2МС — единственный российский самолёт для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. А компания «РУСАВИАПРОМ» — единственное в России авиационное предприятие, серийно выпускающее лёгкие воздушные суда, допущенные к коммерческим воздушным перевозкам.

 © rusaviaprom.com

Самолет ТВС-2МС обладает всеми лучшими характеристиками, которые есть у Ан-2, а это уникальные конструктивные и эксплуатационные особенности самолёта — неприхотливость к условиям эксплуатации, надёжность планера и простота обслуживания, возможность выполнения полётов с грунтовых площадок, доступность для пилотов любой классификации. Специалисты предприятия устанавливают на самолёт проверенный десятилетиями турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331 мощностью 1100 лошадиных сил с пятилопастным реверсивным винтом.

 © rusaviaprom.com

В результате модернизации самолета Ан-2 в ТВС-2МС существенно улучшились его лётно-технических характеристики, дорогостоящий авиационный бензин заменен на более доступный керосин, уменьшилась шумность и вибрация, улучшился комфорт для лётчиков и пассажиров, и что немаловажно для эксплуатанта — сохранилась возможность использования существующей инфраструктуры и авиационного персонала с опытом эксплуатации самолётов Ан-2. Самолёт лишен недостатков Ан-2 — например, трудностей при работе в жару и малой скороподъёмности.

В 2015 году Минпромторг и Минтранс выдали ТВС-2МС аттестат о годности к эксплуатации, документ, который разрешает выполнение коммерческих воздушных перевозок пассажиров и грузов. Заказчиками и эксплуатантами самолёта являются как частные компании России, так и государственные предприятия. С 2018 года запустила перевозки авиакомпания «Аэросервис», c 2019 года — государственное унитарное предприятие «Авиация Колымы». В 2020 году к ним присоединилась авиакомпания «СиЛА». Государственное предприятие «Амурская авиабаза», которая в 2014 году пополнила свой парк воздушных судов двумя самолётами ТВС-2МС, успешно применяет их в борьбе с лесными пожарами и выполняет областной заказ по коммерческим воздушным перевозкам внутри региона. Также самолёты эксплуатируются в аэроклубах ДОСААФ в Минске и в Саратове для выброски парашютистов с высоты 4 тысяч метров и выполнения авиационных работ. Скоро к ним присоединится компания «СибАэроКрафт».

Кроме выпуска самолётов ТВС-2МС на предприятии открыто собственное конструкторское бюро и лётно-испытательный комплекс, создан авиационный учебный центр для подготовки профильных специалистов. Также компания планирует построить современный аэродром местных воздушных линий и создать собственную авиакомпанию, чтобы решить многие проблемы транспортной доступности в Сибири и на Дальнем Востоке.
Источник: http://rusaviaprom.com/?p=1470

авиация, ТВС-2МС, РУСАВИАПРОМ
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.10.2321:40:18

    устанавливают на самолет проверенный десятилетиями турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331

    Импортный двигатель? Наверняка официальные поставки прекращены, где они его берут? А запчасти?

    #1270236
    • Нет аватара termometrix
      19.10.2308:55:29

      Вероятно, производители локализовали создание комплектующих, а для дополнительных поставок используют альтернативные логистические маршруты.Нечто подобное произошло и с чешскими самолетами L-410, которые до недавнего времени выпускались на Уральском заводе гражданской авиации,это был совместный российско-чешский самолет в рамках кооперации.

      Неплохо иметь два самолета такого класса: ТВС-2,который выпускается в Сибири и «Байкал» производства УЗГА.В России много грунтовых аэродромов и сложные климатические условия.

      Отредактировано: termometrix~10:55 19.10.23
      #1270250
    • Нет аватара vip-com
      19.10.2309:27:11

      Если они нашли альтернативные пути поставки новых двигателей, то ввиду его достаточно хорошей надёжности, проблем не должно быть несколько лет. Лёгкие формы ТО, думаю смогут провести, а к тому времени, когда наступят сроки тяжёлого, что-нибудь придумают. Несколько лет есть. А может и уже с какой нибудь 3-й страной договорились?

      #1270252
    • Нет аватара liman
      20.10.2303:18:39

      Да как всегда … «заграница нам поможет» так и гробили производства в России с 90 г, которое досталось от СССР!!!

      Отредактировано: liman~03:19 20.10.23
      #1270292
  • Нет аватара Учиться
    19.10.2311:00:43

    По состоянию на 2022 год «Русавиапром» выпустил 24 самолёта ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы — в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.

    #1270255
  • Нет аватара MishaBob
    19.10.2311:08:23

    Мда. Возобновление выпуска Омкского ТВД-20 видимо даже не рассматривается.

    #1270256
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