В Озерске начали производство полностью импортозамещенных мехатронных станций

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В отраслевом центре компетенций «Мехатроника» в Озёрске приступили к выпуску мехатронных станций. Это макеты автоматизированных производственных линий, которые используют для повышения профессионального мастерства технических специалистов и обучения студентов технических колледжей, а также при проведении чемпионатов профессионального мастерства. Раньше в России использовались станции иностранного производства на немецких комплектующих.

«Наши станции — это полностью российская разработка, комплектующие от корпусов до коммутации мы производим самостоятельно. Впервые мы проверили их на чемпионате „Хайтек“ в прошлом году. Увидели тонкие места, получили обратную связь от участников и сегодня сделали станции еще более совершенными и технологичными. В стране таких разработок нет, мы первопроходцы», — подчеркивает руководитель «Мехатроники» Никита Норкин.

Станции в озёрском Центре оснащают российскими программно-логистическими контроллерами (ПЛК): их самостоятельно адаптируют к станциям собственного производства. Опытные образцы станций с ПЛК недавно представили Президенту России.