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Производство

Алтайская компания «СиСорт» выпустила обновленный фотосепаратор

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных аппаратов для сортировки продуктов — выпустила обновленный фотосепаратор «Смарт Сорт» (SmartSort). Основное его преимущество перед предыдущей серией — сортировка не только по цвету, но и по форме. Так, покупатели нового аппарата могут полностью отказаться от использования триеров. Эти машины применяют перед загрузкой сырья в фотосепаратор для выделения примесей, отличающихся от зерен основной культуры длиной.

 © csort.ru

«Разработали и начинаем продажи фотосепаратора „Смарт Сорт“, который подходит для сложных продуктов, например, семечки, гречки, когда есть несколько признаков для разделения. Новый аппарат заменяет такую машину, как „триер“, он механическим способом отделял длинное от короткого. А мы сейчас с помощью нового фотосепаратора можем отделять худые, длинные, щуплые, острые, круглые, треугольные зерна, всевозможные-всевозможные! И, конечно, аппарат разделяет сырье по цвету. Благодаря разработкам повышается качество сортировки на новом аппарате, все меньше и меньше годного сырья уходит в отход. А это экономия миллионов рублей», — рассказывает основатель компании «СиСорт» Максим Савинков.

При этом от предшественника в новом аппарате остается зарекомендовавшая себя система CsortCloud, через которую оказывается сервисное обслуживание и обновление программного обеспечения. У фотосепаратора модульная конструкция, что позволяет при необходимости увеличивать производительность аппарата, докупая секции.

«Новый аппарат отличается автоподстройкой камер, что ускоряет настройку оборудования, и новыми вариантами регулировки балки сопел, что улучшает настройку на сортировку мелкосемянных продуктов. Появилась возможность добавить очень яркое, мощное освещение. Клиент сам решает, сколько камер ему нужно, можно поставить 2, 3 или 4 камеры на лоток, цветные (RGB) или инфракрасные (NIR)», — отмечает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Также для настройки нового аппарата применяется новая технология — выделение засорителя из 8 интеллектуальных групп. Это нужно, когда хочется достичь сверхточной сортировки, когда к чистоте продукта применяются повышенные требования. Новая технология позволяет также ускорить настройку аппарата.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры). Оборудование «СиСорт» поставляется в 30 стран мира.
Источник: https://csort.ru/new/

фотосепаратор, сисорт, смарт сорт, SmartSort
  • Clausson Clausson
    23.10.2313:01:09

    Когда во главе компании стоят настоящие предприниматели, с желанием изменить мир и непрерывным движением вперед — получаются вот такие дела.

    Людей можно делить на тех кто всегда ищет решения и тех кто ищет оправдания и виновника на стороне.

    У СиСорта всё получится, ибо правильные капитаны там у штурвала.

    Отредактировано: Clausson~13:01 23.10.23
    #1270452
    • Нет аватара termometrix
      23.10.2316:58:12

      Также в России есть, пожалуй, десятки или сотни тысяч примеров успешно реализованных компаний, которые не связаны с приватизацией госактивов в 90-х.Не нужно постоянно искать так называемую «американскую мечту» в США, не менее успешные примеры есть и в России.

      Например: «Технониколь», «Лаборатория Касперского», интернет-магазины Wildberrys Бакальчука, торговая сеть «Магнит» Сергея Галицкого, крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок и технологий из Новосибирска, проекты Павла Дурова: Вконтакте и Telegram, «Мираторг» ,ЧЗПТ, «СиСорт» ,автозавод «Тонар» и многие другие.

      Отредактировано: termometrix~17:05 23.10.23
      #1270481
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        23.10.2318:44:08

        Еще один пример — очень успешный: производитель знаменитых дронов-камикадзе Ланцет — компания Zala Захарова.

        Современный Калашников — инновационный и надежный как автомат Калашникова.

        #1270484
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        23.10.2318:48:21

        Пусть это будет комментарий на полях:

        Дело против бывшего главы компании «Мотор сич», который обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса, передано в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ).

        «Следователи Службы безопасности Украины направили в суд дело против экс-президента „Мотор сич“ [которому предъявлены обвинения] по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

        В СБУ не назвали фамилию обвиняемого, однако бывшим директором АО «Мотор сич», который сейчас находится под стражей, является Вячеслав Богуслаев. В спецслужбе добавили, что еще один обвиняемый по этому делу — директор департамента внешнеторговой деятельности предприятия, ему вменяются преступления по трем статьям УК Украины. Им обоим грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В СБУ добавили, что на все принадлежащие фигурантам дела активы и имущество более чем на 12 млрд гривен (порядка $329 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины) наложен арест.

        23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в коллаборационизме и «работе на Россию», а 24 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и с тех пор несколько раз продлевал его. Позже Богуслаеву предъявили обвинения еще по двум статьям — в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям.

        20 марта Богуслаев написал в офис президента Украины письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Комментируя эту информацию, глава СБУ Василий Малюк не исключил такой возможности, но отметил, что обвиняемый «должен дать все необходимые показания». Также допустил такое развитие событий и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

        *******************

        Этот человек внес много усилий в спасение этого предприятия — одного из флагманов советского авиадвигателестроения.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:50 23.10.23
        #1270485
        • Нет аватара termometrix
          23.10.2319:13:01

          Этот человек внес много усилий в спасение этого предприятия — одного из флагманов советского авиадвигателестроения.

          Совершенно верно.

          Вячеслав Богуслаев должен прибыть в Россию, только так мы можем быть уверены в его безопасности.

          #1270486
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