Алтайская компания «СиСорт» выпустила обновленный фотосепаратор

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных аппаратов для сортировки продуктов — выпустила обновленный фотосепаратор «Смарт Сорт» (SmartSort). Основное его преимущество перед предыдущей серией — сортировка не только по цвету, но и по форме. Так, покупатели нового аппарата могут полностью отказаться от использования триеров. Эти машины применяют перед загрузкой сырья в фотосепаратор для выделения примесей, отличающихся от зерен основной культуры длиной.

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«Разработали и начинаем продажи фотосепаратора „Смарт Сорт“, который подходит для сложных продуктов, например, семечки, гречки, когда есть несколько признаков для разделения. Новый аппарат заменяет такую машину, как „триер“, он механическим способом отделял длинное от короткого. А мы сейчас с помощью нового фотосепаратора можем отделять худые, длинные, щуплые, острые, круглые, треугольные зерна, всевозможные-всевозможные! И, конечно, аппарат разделяет сырье по цвету. Благодаря разработкам повышается качество сортировки на новом аппарате, все меньше и меньше годного сырья уходит в отход. А это экономия миллионов рублей», — рассказывает основатель компании «СиСорт» Максим Савинков.

При этом от предшественника в новом аппарате остается зарекомендовавшая себя система CsortCloud, через которую оказывается сервисное обслуживание и обновление программного обеспечения. У фотосепаратора модульная конструкция, что позволяет при необходимости увеличивать производительность аппарата, докупая секции.

«Новый аппарат отличается автоподстройкой камер, что ускоряет настройку оборудования, и новыми вариантами регулировки балки сопел, что улучшает настройку на сортировку мелкосемянных продуктов. Появилась возможность добавить очень яркое, мощное освещение. Клиент сам решает, сколько камер ему нужно, можно поставить 2, 3 или 4 камеры на лоток, цветные (RGB) или инфракрасные (NIR)», — отмечает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Также для настройки нового аппарата применяется новая технология — выделение засорителя из 8 интеллектуальных групп. Это нужно, когда хочется достичь сверхточной сортировки, когда к чистоте продукта применяются повышенные требования. Новая технология позволяет также ускорить настройку аппарата.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры). Оборудование «СиСорт» поставляется в 30 стран мира.