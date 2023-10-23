В Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» открыли новый легкоатлетический манеж

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20 октября 2023 года открылся новый легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. Спортивный объект построен в рамках реализации федерального проекта национального проекта «Демография».

Легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в Нижегородской области. Ей занимаются более 25 тысяч человек.

Легкоатлетический манеж состоит из спортивной арены, универсального спортивного зала и трехэтажного административно-бытового корпуса, с трибунами для зрителей на 140 мест. Объект предназначен для учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований национального уровня по 29 различным видам легкой атлетики (бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска и т. д. ).

Спортивная арена включает круговую дорожку длиной 200 м; дорожку для спринтерского бега; два сектора для прыжков в высоту; сектор для прыжков с шестом; два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка; сектор для толкания ядра с защитным ограждением; разминочную зону и учебную башню для тренировок по пожарно-прикладным видам спорта.

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