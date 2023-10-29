Кабельный завод «Кабэкс» открыл новый цех в Ревде Свердловской области
Новый производственный цех открылся на ул. Нахимова, 11 в Ревде.
Открытие нового цеха позволило создать более 80 новых, оснащённых современным оборудованием рабочих мест.
В 2022 году там же начал свою работу новый складской комплекс класса А, соответствующий всем современным требованиям логистики.
Просторные и светлые помещения оборудованы удобными раздевалками, предусмотрена комната для приема пищи, также организована доставка до места работы или компенсация проезда, за счёт компании.
«Кабэкс» — современное высокотехнологическое предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Завод входит в список крупнейших налогоплательщиков, является одним из системообразующих предприятий Урала.
Продукция компании реализуется по всей России и в страны ближнего зарубежья. В настоящее время на предприятии трудятся более 550 человек.
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