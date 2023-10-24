В деревне Куликово Курганской области открылся цех по производству комбикормов

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В деревне Куликово Белозерского округа ООО «Агро Комплекс „Куликов Родник“» запустило новое производство — современный комбикормовый цех по производству шрота, жмыха и соевого масла. В небольшое сельское производство инвестировано более 30 млн рублей. Создано 8 рабочих мест.

Оборудование на новом производстве — российское. При выходе на полную мощность цех сможет производить 20 тонн продукции в сутки. Планируется, что основными потребителями его продукции станут птицефабрики и свинокомплексы Курганской и Тюменской областей.

Проект был реализован благодаря поддержке правительства Курганской области. Перерабатывать цех будет в том числе сою, выраженную на собственных полях.