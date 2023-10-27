На АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» заложен БГК «Борис Давыдов» проекта 19920

На АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» (Амурская область) состоялась торжественная закладка большого гидрографического катера проекта 19920 (зав. № 706) для ВМФ России.

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Приказом Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова в целях увековечивания памяти заслуженного гидрографа Бориса Владимировича Давыдова, внёсшего значительный вклад в навигационно-гидрографическое обеспечение действий сил ВМФ и обеспечение безопасности мореплавания, было решено присвоить судну проекта 19920 наименование большой гидрографический катер «Борис Давыдов».

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Это шестой катер серии проекта 19920 строящихся на заводе с 2006 года (всего в России с 2000 года построено 12 катеров такого проекта).

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Большой гидрографический катер проекта 19920 — это 1-палубный катер с непрерывной главной палубой, удлиненным баком, наклонным форштевнем и транцевой кормой.

Рубка и машинное отделение располагаются в средней части.

Водоизмещение — до 320 тонн, дальность плавания — до 1500 миль.

Автономность 10 суток. Экипаж 11 чел.