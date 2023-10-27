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Судостроение и судоходство

На АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» заложен БГК «Борис Давыдов» проекта 19920

На АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» (Амурская область) состоялась торжественная закладка большого гидрографического катера проекта 19920 (зав. № 706) для ВМФ России.

 © sun9-66.userapi.com

Приказом Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова в целях увековечивания памяти заслуженного гидрографа Бориса Владимировича Давыдова, внёсшего значительный вклад в навигационно-гидрографическое обеспечение действий сил ВМФ и обеспечение безопасности мореплавания, было решено присвоить судну проекта 19920 наименование большой гидрографический катер «Борис Давыдов».

 © ampravda.ru

Это шестой катер серии проекта 19920 строящихся на заводе с 2006 года (всего в России с 2000 года построено 12 катеров такого проекта).

 © ampravda.ru

Большой гидрографический катер проекта 19920 — это 1-палубный катер с непрерывной главной палубой, удлиненным баком, наклонным форштевнем и транцевой кормой.

Рубка и машинное отделение располагаются в средней части.

Водоизмещение — до 320 тонн, дальность плавания — до 1500 миль.

Автономность 10 суток. Экипаж 11 чел.
Источник: https://ampravda.ru/2023/10/27/125271.html

Судостроительный завод им. Октябрьской революции, Амурская область, большой гидрографический катер, 19920
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