Сдано седьмое промерное судно «Дальномер» проекта RDB 66.62

В Красноярске сдано седьмое промерное судно проекта RDB 66.62 в серии из восьми судов для речных бассейнов.

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Судно построено на Красноярском машиностроительном заводе «Нефтефлота» (Красноярский край) для администрации Обь-Иртышского бассейна.

Проект судна выполнен Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»). Судно предназначено для проведения промерных работ и гидрографических изысканий на внутренних водных путях разряда «О» и оборудовано носовым подруливающим устройством мощностью 15 кВт. Судно оснащено современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D-рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Основные характеристики судна: длина габаритная — 24,31 м; ширина габаритная — 5,76 м; высота борта — 2,8 м; осадка — 0,9 м; мощность главного двигателя — 295 кВт; скорость — 18 км/ч; экипаж и изыскательский персонал — семь человек; автономность по запасам топлива — 4 суток.

Судостроительный и судоремонтный завод ЗАО «Нефтефлот» располагается в затоне «Сухая Самарка» в Самаре. Занимается строительством и ремонтом судов любой сложности. Имеет лицензии Российского речного регистра, Российского морского регистра судоходства.