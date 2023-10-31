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Авиация

«Вертолеты России» представили многоцелевой Ми-171А3 на Петербургском газовом форуме

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представил новейший вертолет Ми-171А3 в грузопассажирской конфигурации на XII Петербургском международном газовом форуме.

 © www.rhc.aero

Эта новейшая машина семейства Ми-8/17 может применяться для выполнения самого широкого спектра задач. При его разработке применены передовые авиационные технологии, которые позволили обеспечить высочайший уровень безопасности.

Возможность оперативной конвертации машины из одной конфигурации в другую повышает востребованность вертолета и эффективность его использования. Ми-171А3 может переоборудоваться в грузовую, пассажирскую, поисково-спасательную, санитарную версии или в вертолет с салоном повышенной комфортности.

«Сегодня Ми-171А3 является новейшим флагманом семейства Ми-8. Завершить его испытания и получить сертификат типа на пассажирскую и поисково-спасательную версии планируется в 2024 году. Этот вертолет представляет собой универсальную платформу, которую могут использовать не только нефтегазовые компании, но и авиакомпании, специализирующиеся на грузовых, корпоративных и VIP-перевозках, занимающиеся тушением пожаров или выполняющие санитарные полеты. На данный момент законтрактовано 27 вертолетов Ми-171А3. Рассчитываем, что интерес к этой машине будет только возрастать», — рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.

При максимальной взлетной массе 13 тонн Ми-171А3 может перевезти до 24 пассажиров или до 4 тонн груза в кабине. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км.

Воздушное судно отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов. Вертолет оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое обеспечивает автоматическое и ручное управление вертолетом и днем, и ночью, в том числе, над безориентирной местностью.

В конструкции Ми-171А3 применен ряд инновационных решений. Для вертолета разработан новый усиленный фюзеляж с широким применением полимерных композиционных материалов. Модернизированная несущая система включает высокоэффективный Х-образный рулевой винт и несущий винт с композитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Авариестойкие топливные баки размещены в донных отсеках фюзеляжа под полом грузопассажирской кабины, что повышает уровень безопасности вертолета. Кроме того, Ми-171А3 оснащен современным навигационным оборудованием, цифровым автопилотом, системой предупреждения столкновений в воздухе.

Справка:

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
Источник: https://www.rhc.aero/media/mi171a3%...erburgskom%20nefte-gazovom%20forume

авиация, вертолёты, Ми-171А3, ПМГФ-2023, Вертолеты России, Ростех, Санкт-Петербург
  • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
    31.10.2320:20:37

    Шикарно выглядит!

    #1270897
  • Нет аватара Александр У.
    31.10.2321:06:21

    Когда его впервые показывали — его называли «Офшорный вертолёт» для пролётов над водными просторами в дали от берега — для доставки пассажиров и грузов к удалённым морским нефтяным платформам.

    Мне кстати в такой раскраске — тоже больше понравился, чем в оранжевой.

    «Сегодня Ми-171А3 является новейшим флагманом семейства Ми-8» — похоже получилась очень хорошая машина — раз присвоили «флагмана» ей.

    #1270898
  • Нет аватара Serguei
    31.10.2321:28:56

    Не нашёл в статье информацию по двигателю. Что за двигатель? Это — один из важнейших компонентов машины. Почему ничего не сказали?

    #1270899
    • Нет аватара mr A
      31.10.2321:47:25

      Найдите статью на сайте ростеха от февраля сего года, во-первых поймёте, что октябрьская многое взяла оттуда, ну и во-вторых, прочитаете не вошедшую в данную статью часть про двигатель — ВК-2500ПС-03

      #1270903
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