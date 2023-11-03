Фотосепаратор для риса выпустила алтайская компания «СиСорт»

Специальный фотосепаратор для риса выпустила компания «СиСорт». Предприятие, расположенное в Алтайском крае, является российским лидером по продажам аппаратов для сортировки сыпучих продуктов. «Рисовый» фотосепаратор разработали для рынков Индии, Китая и других азиатских стран, хотя ожидается, что в России аппарат тоже будет востребован.

Главная особенность «рисового» аппарата — это подогрев лотков, который позволяет рису не слипаться во время сортировки, что улучшает точность очистки. Стоит отметить, что это первый узкоспециализированный фотосепаратор «СиСорт».

-Универсальные аппараты «СиСорт», которые сортируют различные культуры, тоже хорошо справляются с сортировкой риса, однако тут эффективность получается еще выше. За счет узкой специализации «рисового» фотосепаратора нам также удалось снизить его цену, — отмечает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

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Ранее сообщалось, что компания «СиСорт» сместила экспортный вектор с Европы на Азию. Уже начались поставки фотосепараторов в Турцию и Индию.

— «Рисовый» фотосепаратор мы разработали специально для рынков Китая, Индии и других азиатских стран. Хотя мы уверены, что аппарат найдет своего покупателя и в России, — подчеркнул Савинков.

"Рисовый" аппарат оснащен основными функциями недавно вышедшего на рынок обновленного фотосепаратора «Смарт Сорт» (SmartSort). Это и сортировка по форме, и зарекомендовавшая себя система CsortCloud, через которую оказывается сервисное обслуживание и обновление программного обеспечения, и модульная конструкция, что позволяет при необходимости увеличивать производительность аппарата, и автоподстройка камер. Также клиент может добавить очень яркое, мощное освещение и решить, сколько и каких камер ему нужно. Все это позволяет не только увеличить точность очистки сырья, но и сократить объем годного продукта в отходе. Это помогает экономить миллионы рублей в год.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры). Оборудование «СиСорт» поставляется в 30 стран мира.

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