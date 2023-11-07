Новый лечебный корпус открыли в Чердыни Пермского края

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Трехэтажный лечебный корпус в Чердыни включает дневной стационар, хирургическое, терапевтическое, детское и гинекологическое отделения. В одном здании предусмотрены также кабинеты узких специалистов — маммография, стоматология, рентген, УЗИ.

Наталия Козлова, главный врач Чердынской районной больницы: «Оборудование у нас пришло новое полностью, нам поступили УЗИ-аппараты, абсолютно новые, рентген кабинет, плюсом к нему идет — у нас никогда не было маммографа, будет свой нынче».

Строительство корпуса шло два года. Стоимость больше 600 млн рублей.

© vesti-perm.ru

Получать медицинские услуги в лечебном корпусе смогут все жители Чердынского округа. Больше 18 тысяч взрослых и детей.

Есть в педиатрическом отделении также комната отдыха маленьких пациентов. Что примечательно: имеется смотровое окно прямо из палаты для наблюдений за своим ребенком.

© vesti-perm.ru

Для стационарного отделения рассчитан целый этаж. Вместимость 50 коек на взрослых и детей. В педиатрическом отделении условия созданы, в том числе, и для родителей.

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