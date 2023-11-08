Электробусы КАМАЗ для Перми

«КАМАЗ» начал поставку электробусов КАМАЗ-6282 в Пермь.

© kamaz.ru

Всего в рамках заключённого контракта «КАМАЗ» поставит в Пермь 16 единиц инновационного электротранспорта: три электробуса уже поступили в распоряжение заказчика, остальные планируется передать до 12 ноября.

Техника пополнит автопарк МУП «Пермгорэлектротранс» и будет работать на новом автобусном маршруте № 81 «улица Сапфирная — станция «Пермь-2».

«Примечательно, что электробус КАМАЗ-6282 уже курсировал на городских линиях Перми в рамках тестовой эксплуатации. За два месяца работы он совершил 222 рейса, проехал 3 345 км и перевёз 14 117 пассажиров. Оценив все преимущества нашей техники на практике и ознакомившись с положительными отзывами водителей и пассажиров, власти города приняли решение о приобретении партии электробусов КАМАЗ. При этом вся техника выполнена в индивидуальном дизайне пассажирского транспорта Перми. Надеемся, что электробусы КАМАЗ понравятся жителям города, ведь они создавались с заботой о людях и окружающей среде», — отметил руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта ПАО «КАМАЗ» Андрей Долганов.

Инновационная техника поставляется по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта, которая реализуется под руководством Заместителя Председателя Правительства — Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко в соответствии с поручением Президента РФ. Напомним, федеральный проект по развитию городского электротранспорта одновременно реализуется в 10 регионах. В нём участвуют областные центры Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв. В рамках проекта предусмотрена поставка более 280 электробусов, 647 вагонов трамваев, а также установка более 120 зарядных станций, чтобы обеспечить в регионах стабильное функционирование электробусной маршрутной сети. При этом производство транспортных средств и объектов инфраструктуры будет сосредоточено в России.

«КАМАЗ» принимает активное участие в реализации этой госпрограммы: партии электробусов КАМАЗ-6282 уже поставлены в Волгоград, Курск и в Липецк. К слову, сейчас компания производит новую, санкционно устойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.