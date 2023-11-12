На севере Самарской области открыта новая молочно-товарная ферма

© samtatnews.ru

6 ноября в селе Карабикулово Шенталинского района запущена первая очередь предприятия — построены четыре коровника на 632 буренки и возведен доильный блок с современным оборудованием, тип которого мило именуется «ёлочка».

Тёплые галереи соединяют все здания — это единый комплекс из пяти корпусов под одной крышей, рассчитанный на комфортное проживание шести сотен бурёнок.

Животноводческий комплекс, создание которого предусмотрено в Перечне стратегических инвестиционных проектов Самарской области, в итоговом варианте рассчитан на 1264 головы крупного рогатого скота, а потому в перспективе — строительство ещё четырёх сооружений для размещения «кормилиц». Работой в ближайшей перспективе планируется обеспечить 86 местных жителей.

Общие инвестиции в проект составят 870 млн рублей.

Село Карабикулово когда-то считалось бесперспективным. Сегодня Карабикулово — предприятие полного цикла. От поля до прилавка. В цехах переработки пекут хлеб, делают мясные и молочные продукты.

© samtatnews.ru

© samtatnews.ru

https://tvsamar...6m55oa449007747

Фото — http://samtatne...bt5qzq190074733

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