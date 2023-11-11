«Уралвагонзавод» изготовил спецвагоны для нужд Минобороны

© metalinfo.ru

«Уралвагонзавод» изготовил партию универсальных крытых вагонов с раздвижными дверями модели 11-5225-01 для нужд Министерства обороны.

«Уралвагонзавод» представил на конкурс проект универсального крытого вагона на двух вариантах тележек: с осевой нагрузкой 25 т/c и 23,5 т/с. После победы в конкурсе в короткие сроки было подготовлено производство принципиально нового для предприятия изделия: ранее крытые вагоны производились на УВЗ серийно более полувека назад — с 1938 по 1954 год.

«Уралвагонзавод» — единственное предприятие, которое согласилось изготовить крытые вагоны для Министерства обороны России, учитывая все наши пожелания по комплектации. После осмотра вагонов замечаний к ним нет. Изделия изготовлены качественно и в срок", — подытожил начальник эксплуатационного отделения 37 отдельной железнодорожной бригады, капитан Александр Зубков.

Данную партию крытых вагонов модели 11-5225-01 планируют использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества. Поэтому по требованию Министерства обороны изделие было укомплектовано несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, оборудовано вентиляционными люками в боковых стенах, необходимыми для перевозки людей. Кроме того, вагон снабжен печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания.

«Крытый вагон с раздвижными дверями — принципиально новая продукция для „Уралвагонзавода“. Освоение такого типа вагона в производстве ещё больше расширило компетенции предприятия. Благодаря эффективности данного изделия, на сегодняшний день оно уже имеет высокую востребованность. Мы открыты к сотрудничеству в этом сегменте», — отметил ио заместителя генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод» Андрей Абакумов.

Крытый вагон модели 11-5225-01 на типовой тележке 18-100 разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ вагоностроения (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). Он имеет наиболее эффективные коммерческие показатели среди аналогов для паллетных перевозок пакетированных, сыпучих и тарно-штучных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Главными конкурентными преимуществами вагона являются увеличенные полезный объем кузова (до 177 м3) и размер дверного проема, который улучшает условия погрузки. Грузоподъемность вагона составляет 68 тонн. В 2022 году он получил сертификат соответствия «Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте», который дает право на серийный выпуск и реализацию.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.