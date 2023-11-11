Движение по новому мосту через реку Нюя открыли в Якутии

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В Ленском районе Якутии завершили строительство нового моста через реку Няю. Рабочее движение по переправе запустили 7 ноября.

Новый мост через Нюю возвели на 114-м км региональной автодороги «Мухтуя». Он стал 50-м мостовым сооружением, построенным в Якутии за последние пять лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость переправы составляет 183,4 м (три пролёта по 60 м), вместе с подходами — 1,57 км. Мост позволит обеспечить бесперебойное круглогодичное движение в одном из основных промышленных районов республики — Ленском.

Вложено в масштабный проект более 1,2 млрд рублей. Этот мост даст толчок развитию западной Якутии. Ленский район богат месторождениями нефти, газа, строительными материалами, из местного речпорта завозятся все материалы в сторону Удачного, Мирного, Анабара, группы вилюйских районов. Он будет действовать круглогодично.

Прежний мост был построен в 1963 году, несколько лет назад его признали аварийным. Осенью 2021 года было начато строительство нового моста.

За пять лет по нацпроекту БКД на территории Якутии отремонтировали 2,5 тыс. км дорог и построили 50 мостов. В 2023-м, помимо юбилейной переправы через Нюю в Ленском районе, ввели в эксплуатацию два крупных мостовых перехода через реки Менкюле и Томпорук на региональной трассе «Яна».

© realthouse.com

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