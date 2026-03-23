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23 марта 299
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artal Дорожное строительство

В Якутии открыты новые мостовые переходы через реки Томпо и Дюгандя

В селе Тополиное Томпонского района открыли два мостовых перехода через реки Томпо и Дюгандя. Новые объекты стали 62-м и 63-м мостами, построенными в Якутии с 2018 года.Значение новых мостов выходит далеко за пределы одного населённого пункта. Они усиливают транспортную связность республики, обеспечивают более надёжное сообщение по этому важному направлению, открывают дополнительные возможности для экономики Томпонского района и всей северо-восточной Якутии. Общая протяжённость мостовых переходов составляет 566 метров, вместе с подходами — 2,3 километра. Объём вложений — 1,56 млрд рублей. Этот важный проект реализован вместе с компанией «Полиметалл». Это пример высокой социальной ответственности бизнеса, когда крупная компания не только развивает производство, но и вкладывается в инфраструктуру, которая служит людям, работает на будущее территории и всей Якутии.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни"

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Источник: ysia.ru

Комментарии 5

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  • -1
    Krutenn Krutenn23.03.26 17:08:39

    Мосты новые — это хорошо. Однако почему-то односторонние — (пропускная способность?) и китайские грузовики чутка картинку не оп .
    А так новости плюс однозначно.

    #1313994
    • 1
      Kolyda Kolyda23.03.26 18:48:10
      Однако почему-то односторонние…


      Похоже ещё расширятся будет — не вся ширина опоры моста занята, часть висит без дела.

      #1313999
      • 1
        Нет аватара psv197723.03.26 21:24:58

        Скорее всего одно полосный, т.к. это автозимник, там как правило одноактные переходы с приоритетом направления движения.

        #1314002
        • 0
          Kolyda Kolyda24.03.26 15:27:52
          Скорее всего одно полосный, т.к. это автозимник, там как правило одноактные переходы с приоритетом направления движения.


          Не берусь спорить. В Якутии когда-то побывал случайно и в летнее время, и недолго. Якутских зимников не видел.

          #1314036
  • 0
    Нет аватара alexm25.03.26 12:52:10

    Так это не просто МОСТЫ, это новый подход!!!
    «Мосты через Томпо и Дюгандя — больше, чем просто транспортный объект. Это стратегическое связующее звено между крупными промышленными объектами, местными сообществами и будущей круглогодичной логистикой. Они открывают дорогу к устойчивому развитию арктических территорий, создают новые рабочие места и улучшают качество жизни людей», — отметили в компании.(«Полиметалла» Александр Акамов)
    Мосты являются частью единого логистического проекта, в рамках которого круглогодичная дорога в перспективе объединит в единый комплекс месторождение серебра Прогноз, месторождение золота Нежданинское и серебро-полиметаллическое месторождение Верхнее Менкече с формируемым в Арктике новым Кючусским горнопромышленным кластером и выходом к проектируемому глубоководному морскому порту Найба.
    Планируется, что такой подход обеспечит круглогодичное сообщение от Верхоянска до федеральной трассы «Колыма», откроет новые маршруты поставок и укрепит экономическую стабильность региона.

    Оба моста возведены в рамках комплексного контракта, их строительство началось в конце 2023 года. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей. Работы проведены в рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и «Полиметаллом», которое было подписано в 2020 году.
    А мы думали- это просто мосты, так нет, читай выше и радуйся. На вечной мерзлоте!!! 19 метров бурили под опоры!!!

    #1314096