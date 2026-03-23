В Якутии открыты новые мостовые переходы через реки Томпо и Дюгандя
В селе Тополиное Томпонского района открыли два мостовых перехода через реки Томпо и Дюгандя. Новые объекты стали 62-м и 63-м мостами, построенными в Якутии с 2018 года.Значение новых мостов выходит далеко за пределы одного населённого пункта. Они усиливают транспортную связность республики, обеспечивают более надёжное сообщение по этому важному направлению, открывают дополнительные возможности для экономики Томпонского района и всей северо-восточной Якутии. Общая протяжённость мостовых переходов составляет 566 метров, вместе с подходами — 2,3 километра. Объём вложений — 1,56 млрд рублей. Этот важный проект реализован вместе с компанией «Полиметалл». Это пример высокой социальной ответственности бизнеса, когда крупная компания не только развивает производство, но и вкладывается в инфраструктуру, которая служит людям, работает на будущее территории и всей Якутии.
Напомним, развитие транспортной инфраструктуры ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни"
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