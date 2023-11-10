В Центре им. Дмитрия Рогачева открылся корпус ядерной медицины

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Новый корпус Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева построен при участии «Росатома». Он позволит проводить амбулаторное лечение более 3 тыс. детей в год.

Девятиэтажный корпус оснащен циклотроном, где будут производить радиофармпрепараты для диагностики и лечения заболеваний крови, злокачественных новообразований, патологий иммунной системы. Также в здании разместили современные палаты интенсивной терапии, лаборатории синтеза радиофармпрепаратов, генно-инженерных технологий и биомедицинских клеточных продуктов.

«В новом корпусе будут открыты первые в России отделения детской нейроонкологии, хирургии головы и шеи, современная гибридная операционная, отделение реанимации. Вновь вводимый корпус ядерной медицины не имеет аналогов в детской службе онкологии и гематологии в России. Внедренные инновации позволят ему оставаться уникальным в ближайшие десятилетия», — рассказала Галина Новичкова, генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева .

В предпроектной подготовке участвовали специалисты медицинского центра, что помогло создать максимально практичные условия для детей. Особое внимание уделили комфорту маломобильных пациентов. Строительство здания велось с использованием технологий информационного моделирования.

«Для Росатома строительство нового корпуса — это в первую очередь важнейший социальный проект. Каждый, кто хоть раз побывал в медучреждении, специализирующемся на детской онкологии, запомнит это навсегда и сделает все для того, чтобы лечение стало доступно как можно большему числу маленьких пациентов. Понимая высочайшую степень ответственности, мы в то же время считаем за честь предоставленную нам возможность помочь той колоссальной, жизненно важной работе, которую ведут специалисты центра», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В 2019 году был дан старт строительству нового корпуса ядерной медицины, а в июне 2023-го было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

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