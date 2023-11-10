Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России благодаря своей протяженности⁠⁠

Книга рекордов России официально зафиксировала, что на БКЛ метро Москвы проложены самые протяженные двухпутные тоннели — 11 568 метров.

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За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. В целом создание БКЛ заняло 10 лет, что крайне мало для объекта таких масштабов и такой сложности.

Протяженность БКЛ составляет 70 км, на ней расположена 31 станция. С большого кольца можно сделать 20 пересадок на другие линии подземки, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и Московские центральные диаметры.

Ранее, в 2020 году, в Москве был зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метро тоннелепроходческих щитов — 23 ТПМК. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин.

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