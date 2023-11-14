В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог

С начала 2023 года построено 110 км дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов.

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Завершено строительство МСД, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Кроме того, реконструирована развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы.

В ближайшие три года планируется построить еще 265 км дорог.

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