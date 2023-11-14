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Дорожное строительство

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог

С начала 2023 года построено 110 км дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов.

 © www.mos.ru

Завершено строительство МСД, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Кроме того, реконструирована развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы.

В ближайшие три года планируется построить еще 265 км дорог.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/10336050/

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  • Иван Иванов Иван Иванов
    14.11.2316:58:30

    Выполнение планов, особенно, досрочно, очень хорошее дело. Вот только много недоделок остается «на потом». Вот для примера ЮВХ, два съезда с разворотами не сделаны. Один — на 5-й Кабельной улице, второй на Люблинской. Более того, такое впечатление, что про них забыли, на этих объектах никто не работает.

    #1271609
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