СЗ «Восточная верфь» сдал два плавпричала проекта ПМ-61М1 для Тихоокеанского флота

По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний на судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край,) государственной комиссией состоялось подписание приёмных актов двух полутяжелых плавучих металлических причалов проекта ПМ-61М1.

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Работы выполнены в рамках Государственного оборонного заказа в интересах Тихоокеанского флота.

Причалы способны обеспечивать одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей, подачу с берега электроэнергии, воды, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением специальной техники.

В ближайшее время личный состав Тихоокеанского флота приступит к использованию плавучих причалов по прямому назначению.

Характеристики:

Длина габаритная (м): 36,00

Ширина габаритная (м): 8,20

Водоизмещение (т): 150

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