На «Костромской верфи» спущена на воду трюмная баржа AРK-101 проекта АРК100

На «Костромской верфи» (Костромская область) спущена на воду трюмная баржа AРK-101 проекта АРК100, строящаяся для судоходной компании «Арк».

© paluba.media

Это первая баржа из двух заложенных на верфи 20 апреля 2023 года.

Новые баржи будут осуществлять крупные перевозки грузов как по морю, так и по внутренним водным путям. Назначение судов — перевозка генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), и опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 по МОПОГ(в том числе угля, серы, селитры), не требующих специальных системы пожаротушения, автономной системы осушения, искусственной вентиляции, непрерывного контроля состояния груза.

Баржи строятся по собственному проекту судоходной компании «АРК».

Основные характеристики баржи проекта Арк100: Длина наибольшая, м 90,3 Ширина, м 16,5 Высота борта, м 5,5 Осадка мин. / макс., м 1,0 / 4,0 Контейнеровместимость TEU (трюм\палуба) 200 (110\90) Дедвейт, т 4500 т Объем трюмов, м3 5600 Люковые закрытия Водонепроницаемые понтонного типа

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.