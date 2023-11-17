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Дорожное строительство

В Кемерове отрыли движение по новому Театральному мосту через реку Искитимка

 © ria.ru

Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета, он получил название «Театральный».

Мост трехпролетный, его длина — 92 метра, на мосту организовано четырехполосное движение, для пешеходов предусмотрены два тротуара и велосипедные дорожки.Новый мост разгрузит движение по Университетскому мосту и проспекту Октябрьскому.

Как уточнил генеральный директор АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий, строительство данного моста обошлось в 1 миллиард рублей.

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Источник: https://ria.ru/20231117/most-191002...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Кемеровская область, мост
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.11.2323:58:38

    Мосты теперь строители «щелкают как семечки».

    Кучей пошли    

    Хорошая идея с этим названием при вьезде на мост!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~00:01 18.11.23
    #1271866
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