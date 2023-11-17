В Кемерове отрыли движение по новому Театральному мосту через реку Искитимка

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Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета, он получил название «Театральный».

Мост трехпролетный, его длина — 92 метра, на мосту организовано четырехполосное движение, для пешеходов предусмотрены два тротуара и велосипедные дорожки.Новый мост разгрузит движение по Университетскому мосту и проспекту Октябрьскому.

Как уточнил генеральный директор АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий, строительство данного моста обошлось в 1 миллиард рублей.

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