Карьерный автопоезд «Тонар-7502» с новым силовым агрегатом

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Подмосковный МЗ «Тонар», входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», переоборудовал опытный карьерный автопоезд «Тонар-7502» с двумя самосвальными полуприцепами с боковой разгрузкой в газодизельный режим работы, установив на машину вместо стандартного двигателя газодизельный мотор созданный ООО «Криогаз моторное топливо», который позволяет использовать в качестве топлива как дизель, так и сжиженный природный газ без переключения между видами топлива.

Новая топливная система предусматривает замену более половины потребляемого дизельного топлива на сжиженный природный газ.

На первый самосвальный прицеп был установлен СПГ бак емкостью 850 литров. Все коммуникации с головным тягачом выполнены на быстросъемных соединениях, позволяющих комфортно отцеплять «голову». Для подачи необходимого количества теплоносителя была установлена дополнительная помпа с собственной системой управления.

В качестве основной газодизельной системы использовалась газодизельная система TRIOL с 2 дополнительными CAN блоками, обеспечившими корректную работу автомата в газодизельном режиме.

В этом году на полигоне завода «Тонар» успешно завершился первый этап опытно-промышленных испытаний. Машина с газодизельной системой прошла 1000 км с загрузкой 20 тонн, а также 40 тонн.

Карьерный автопоезд на полигоне завода "Тонар" © cngas.ru

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