В ЯНАО на предприятии «Пур-рыба» построили новый холодильный цех

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На предприятии «Пур-рыба» появился новый холодильный цех. Это не все этапы модернизации завода. На территории общества «Пур-рыба» построили модульный цех площадью более 800 квадратных метров. Современное оборудование и мощности позволили увеличить объёмы переработки до 310 тонн в год.

У пуровского рыбозавода появилось обновление: за несколько месяцев на месте старого возведён новый холодильный цех вместимостью до 600 тонн.

Новый цех функционирует с августа этого года. Там установили новое оборудование отечественного производства: камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная, чешуесъёмная машины. Новые производственные мощности «Пур-рыбы» позволили расширить ассортимент продукции. Сегодня здесь производят не 150, как раньше, а 180 видов товаров. Расширилась и география реализации продукции.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RP-bZZ-xql0

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