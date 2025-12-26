На Ямале открылся новый цех переработки рыбы. Здесь будут выпускать ежегодно до 350 тонн продукции. В ассортимент войдут мороженая разделанная рыба, а также вяленая, копченая и соленая, полуфабрикаты, маринованные изделия, пресервы и фарш.

Цех запущен в полном цикле — с непрерывной работой в две смены. Для его обслуживания создано 21 новое рабочее место. Прямо при производстве открылся фирменный магазин, где жители и гости Нового Уренгоя смогут покупать свежую продукцию напрямую от производителя.

ООО «Ямалторг» продолжит развивать производство и расширять ассортимент продукции, способствуя развитию рыбной отрасли региона и удовлетворению спроса местных жителей и торговых сетей. Компания включена в региональный реестр переработчиков пищевой рыбной продукции и имеет право на господдержку в виде субсидий на переработку и сбыт.

В этом году ямальские рыбодобытчики, по предварительным данным, обеспечат улов на уровне 10 тысяч тонн — так же, как и, в среднем, в предыдущие пять лет. Сырье в округе принимают 14 предприятий-переработчиков. Они выпускают более 180 наименований продукции, часть которой поставляется за пределы округа — ее можно найти в федеральных торговых сетях и на популярных маркетплейсах.

«Реализация этого проекта — важный этап в развитии нашего предприятия и всего региона. Мы стремимся обеспечить жителей Ямала качественной и экологически чистой рыбной продукцией, а также создать новые рабочие места», — сказал генеральный директор ООО «Ямалторг» Валентин Письменский.