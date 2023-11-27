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Транспорт и логистика

Электробусы КАМАЗ-6282 для Ростова-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыла крупная партия электробусов КАМАЗ-6282.

 © web.telegram.org

Электробусы должны пройти приёмку, оформление и регистрацию, после этого автотехника будет запущена по городским маршрутам.

Новый транспорт адаптирован к жаркому климату Ростова-на-Дону, электробусы КАМАЗ оснащены системой двухзонного климат-контроля. Также они имеют необходимое оборудование для перевозки маломобильных групп населения, установлены автоинформаторы, электронные информационные табло, система видеонаблюдения, USB-розетки для пассажиров.

«Сегодня при поддержке государства пассажирский транспорт в России получил новый импульс для развития, и „КАМАЗ“ готов предложить регионам целый ряд экологичных и инновационных продуктов, которые соответствуют всем современным требованиям. Ростов-на-Дону вошёл в число городов, где реализуется программа комплексного развития городского электротранспорта. Мы рады оказать содействие в обновлении парка города, пополнив его электробусами КАМАЗ-6282 — одной из самых высокотехнологичных моделей широкой линейки продукции компании», — прокомментировал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Руководитель также отметил, что компанией решены все вопросы производства сакционно устойчивого пассажирского транспорта, контракты реализуются в установленные сроки. Инновационные электробусы КАМАЗ-6282 отличает плавность хода, современный дизайн интерьера и экстерьера.

Справка:

Электробусы КАМАЗ последнего поколения способны проехать на одном заряде аккумуляторов до 100 километров. Они заряжаются от станции ультрабыстрой зарядки в городском цикле эксплуатации в среднем за 10-20 мин. У этой автотехники электрическая климатическая система с полностью электрическим отопителем, т. е. электробус экологичен и не осуществляет выбросы в атмосферу. Пассажировместимость — 85 человек, 35 мест предусмотрено для сидящих пассажиров.

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Источник: https://kamaz.ru/press/releases/kam...l_20_elektrobusov_v_rostov_na_donu/

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транспорт, пассажирские перевозки, электробусы, КАМАЗ-6282, КАМАЗ, Ростов-на-Дону
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.11.2315:32:00

    А «крупная партия» это сколько?

    #1272596
    • Jorjio774 Jorjio774
      27.11.2317:16:43

      20

      "КАМАЗ" ПОСТАВИЛ 20 ЭЛЕКТРОБУСОВ В РОСТОВ-НА-ДОНУ

      На момент публикации в ТГ-канале цифры не было.     Потом, на основной сайт прилетело.

      Отредактировано: Jorjio774~17:21 27.11.23
      #1272603
      • user78 user78
        27.11.2320:19:29

        Итого, по данным сайта transphoto получается примерно следующее распределение электробусов по городам России:

        Москва — 1338

        Санкт-Петербург — 163

        Волгоград — 21

        Ростов-на-Дону — 20

        Пермь — 16

        Курск — 10

        Нижний Новгород — 6

        Липецк — 5

        Набережные Челны — 4

        Волжиский — 3

        Владивосток — 2

        Рыбинск — 2

        Ликино-Дулёво — 1

        Тюмень — 1

        Нефтекамск — 1

        Энгельс — 1

        Тольятти — 1

        Суммарно — 1600 электробусов.    

        #1272617
        • Илья Бел Илья Бел
          27.11.2322:51:06

          В Таганрог сегодня еще 4 электробуса доставили.

          #1272624
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