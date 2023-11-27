Электробусы КАМАЗ-6282 для Ростова-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыла крупная партия электробусов КАМАЗ-6282.

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Электробусы должны пройти приёмку, оформление и регистрацию, после этого автотехника будет запущена по городским маршрутам.

Новый транспорт адаптирован к жаркому климату Ростова-на-Дону, электробусы КАМАЗ оснащены системой двухзонного климат-контроля. Также они имеют необходимое оборудование для перевозки маломобильных групп населения, установлены автоинформаторы, электронные информационные табло, система видеонаблюдения, USB-розетки для пассажиров.

«Сегодня при поддержке государства пассажирский транспорт в России получил новый импульс для развития, и „КАМАЗ“ готов предложить регионам целый ряд экологичных и инновационных продуктов, которые соответствуют всем современным требованиям. Ростов-на-Дону вошёл в число городов, где реализуется программа комплексного развития городского электротранспорта. Мы рады оказать содействие в обновлении парка города, пополнив его электробусами КАМАЗ-6282 — одной из самых высокотехнологичных моделей широкой линейки продукции компании», — прокомментировал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Руководитель также отметил, что компанией решены все вопросы производства сакционно устойчивого пассажирского транспорта, контракты реализуются в установленные сроки. Инновационные электробусы КАМАЗ-6282 отличает плавность хода, современный дизайн интерьера и экстерьера.

Справка: Электробусы КАМАЗ последнего поколения способны проехать на одном заряде аккумуляторов до 100 километров. Они заряжаются от станции ультрабыстрой зарядки в городском цикле эксплуатации в среднем за 10-20 мин. У этой автотехники электрическая климатическая система с полностью электрическим отопителем, т. е. электробус экологичен и не осуществляет выбросы в атмосферу. Пассажировместимость — 85 человек, 35 мест предусмотрено для сидящих пассажиров.

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