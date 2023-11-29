В Оренбурге открыли новое здание Областной детской клинической больницы

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оечный фонд больницы составляет 430 коек, мощность консультативного центра — 400 посещений в смену. В больнице будут работать 790 человек.

Согласно заключению государственной экспертизы, общая стоимость объекта составляет 8 млрд рублей.

Здание детской больницы представлено группой корпусов, которые объединены центральным коридором, обеспечивающим четкие внутренние взаимосвязи между отделениями больницы. Объект имеет современную материально-техническую базу, реализован уникальный дизайн-проект помещений.

Больница станет Евразийским центром детской медицины и ежегодно сможет обслуживать более 100 тысяч маленьких пациентов не только из Оренбургской области и соседних регионов России, но и стран Средней Азии.

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