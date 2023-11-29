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Медучреждения

В Оренбурге открыли новое здание Областной детской клинической больницы

 © oreninform.ru

оечный фонд больницы составляет 430 коек, мощность консультативного центра — 400 посещений в смену. В больнице будут работать 790 человек.

Согласно заключению государственной экспертизы, общая стоимость объекта составляет 8 млрд рублей.

Здание детской больницы представлено группой корпусов, которые объединены центральным коридором, обеспечивающим четкие внутренние взаимосвязи между отделениями больницы. Объект имеет современную материально-техническую базу, реализован уникальный дизайн-проект помещений.

Больница станет Евразийским центром детской медицины и ежегодно сможет обслуживать более 100 тысяч маленьких пациентов не только из Оренбургской области и соседних регионов России, но и стран Средней Азии.

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Источник: http://oreninform.ru/list/detail.ph...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Оренбургская область, больница
  • 0
    Нет аватара termometrix
    29.11.2313:44:18

    + Крупный объект

    Президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов России.

    В эксплуатацию введены Оренбургская областная детская клиническая больница, городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе, акушерский корпус центральной районной больницы Енисейска Красноярского края, поликлиника в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия). Кроме того, после капитального ремонта открываются городская детская поликлиника № 2 города Волжского и два филиала детской поликлиники № 31 в Волгограде.

    Президент России:

    Всего за время их реализации с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения, в том числе такие крупные, многопрофильные организации, как Оренбургская областная детская клиническая больница, которую мы открываем сегодня. Кроме того, будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своём составе детские отделения.

    http://kremlin....dent/news/72864

    #1272747
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