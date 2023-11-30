В Екатеринбурге открыли производство буровых установок

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В Екатеринбурге открылся новый цех НИПИГОРМАШ по производству импортозамещающих буровых установок, который будет производить до 100 крупногабаритных бурильных машин в год. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в производство было инвестировано 200 млн рублей.

По словам управляющего НИПИГОРМАШ Дениса Парыгина, в развитие производственных мощностей предприятия с 2006 года было инвестировано около 4 млрд руб. Это увеличило выручку с 61 млн до 17 млрд руб., а число сотрудников со 180 до 1,5 тыс.

НИПИГОРМАШ занимается проектированием и производством горно-шахтного оборудования. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге.

© npgm.ru

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