В Санкт-Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро
Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена началось с пробного запуска проходческого щита КТ-1.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участок включает в себя четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Его протяженность составит порядка 7 километров.
Проходческий щит, который сегодня был торжественно запущен в тестовом режиме, создали в 1989 году на Донбассе специалисты Ясиноватского машиностроительного завода. Инженеры и рабочие в Петербурге модернизировали его и подготовили к работе. Новые щиты будут производиться на Обуховском заводе.
Всего до 2032 года петербургская подземка пополнится 20 новыми станциями, а 12 действующих будут реконструированы.
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