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Дорожное строительство

В Санкт-Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро

 © megapolisonline.ru

Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена началось с пробного запуска проходческого щита КТ-1.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участок включает в себя четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Его протяженность составит порядка 7 километров.

Проходческий щит, который сегодня был торжественно запущен в тестовом режиме, создали в 1989 году на Донбассе специалисты Ясиноватского машиностроительного завода. Инженеры и рабочие в Петербурге модернизировали его и подготовили к работе. Новые щиты будут производиться на Обуховском заводе.

Всего до 2032 года петербургская подземка пополнится 20 новыми станциями, а 12 действующих будут реконструированы.

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

 © megapolisonline.ru

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Источник: https://megapolisonline.ru/v-peterb...ovogo-uchastka-shestoj-linii-metro/

Санкт-Петербург, метрополитен
  • Аlex М Аlex М
    02.12.2319:39:15

    Новые щиты будут производиться на Обуховском заводе
    ситуация с санкциями стала толчком к развитию отечественного производства оборудования, востребованного в промышленности и строительстве метрополитена. Это касается и проходческих щитов. «Раньше все щиты закупались в Германии, как правило, а сейчас мы имеем возможность покупать это у наших производителей"
    Это удивило, как это не было возможности. Столько критики я читал на тему «не свои щиты для тоннелей». Хочется верить это лишь потому что свои находились в стадии разработки

    #1272950
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      02.12.2323:35:53

      Нет, в серьёзной разработке не находились. Их просто покупали за рубежом.

      Это сейчас находятся в разработке. Да ещё в Донбассе не забыли как это делается.

      #1272957
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.12.2301:07:09

      Это удивило, как это не было возможности

      Не было возможности так как они не выпускались. Не выпускались, так как господствовала вредительская идеология «зачем париться, когда можно продать ресурсы и купить на них то, что нужно, за границей?» То есть то самое «международное разделение труда», из-за которого во многих вещах приходится заново учиться тому, что когда-то уже умели.

      #1272959
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