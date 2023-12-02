В Санкт-Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро

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Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена началось с пробного запуска проходческого щита КТ-1.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участок включает в себя четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Его протяженность составит порядка 7 километров.

Проходческий щит, который сегодня был торжественно запущен в тестовом режиме, создали в 1989 году на Донбассе специалисты Ясиноватского машиностроительного завода. Инженеры и рабочие в Петербурге модернизировали его и подготовили к работе. Новые щиты будут производиться на Обуховском заводе.

Всего до 2032 года петербургская подземка пополнится 20 новыми станциями, а 12 действующих будут реконструированы.

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

© megapolisonline.ru

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