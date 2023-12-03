Московская «ЛГ автоматика» разработала аналог импортного элемента для газовых турбин

© mos.ru

Московская компания разработала клапан для оснащения газовых турбин. Ранее такие элементы производили за рубежом и импортировали для отечественных предприятий.

Газовая турбина нужна для преобразования продуктов сгорания газа в механическую работу генератора и дальнейшую работу газоперекачивающего агрегата. С помощью последнего газ транспортируется по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и позволяет перекрывать или открывать подачу топливного газа. Элементы изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны.

© mos.ru

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