Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Московская «ЛГ автоматика» разработала аналог импортного элемента для газовых турбин

 © mos.ru

Московская компания разработала клапан для оснащения газовых турбин. Ранее такие элементы производили за рубежом и импортировали для отечественных предприятий.

Газовая турбина нужна для преобразования продуктов сгорания газа в механическую работу генератора и дальнейшую работу газоперекачивающего агрегата. С помощью последнего газ транспортируется по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и позволяет перекрывать или открывать подачу топливного газа. Элементы изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны.

 © mos.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.mos.ru/news/item/132880...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Москва, ЛГ автоматика, импортозамещение
  • Нет аватара exVHM.ru
    04.12.2309:10:21

    На заглавном фото пневмопривод а-ля Festo (в алюминиевом корпусе). Освоили производство в России?

    Отредактировано: exVHM.ru~11:43 04.12.23
    #1273010
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,