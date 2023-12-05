Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов

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Новый комплекс ИКБ № 1 в Москве построили с нуля. Учреждение оснащено передовым оборудованием, мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение могут проходить одновременно около 1 тыс. пациентов. В больнице есть обособленные блоки для оказания медпомощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, клиническая лаборатория, где можно будет проводить до 15 тыс. исследований в сутки, уникальный гепатологический центр с дневным стационаром.

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