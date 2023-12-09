Завершена модернизация Балаковского маслоэкстракционного завода

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В городе Балаково Саратовской области успешно реализован проект по расширению мощностей маслоэкстракционного завода с 1800 до 2400 тонн переработки семян подсолнечника в сутки. Годовой объём переработки составит до 800 тысяч тонн семечки.

Техническое перевооружение Балаковского МЭЗа — один из самых масштабных проектов масложирового бизнес-направления «Русагро». Его реализация позволит площадке выйти на рекордные объёмы выпуска подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота, при этом повысить качество продукции и достичь максимальной эффективности производства.

Модернизация затронула все производственные участки завода. В рамках проекта подверглись глубокой реконструкции подготовительно-прессовый цех с участками грануляции лузги и шрота, а также цех экстракции. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем введён в строй новый зерносушильный комплекс мощностью 50 тонн маслосемян в час. Смонтирована новая электрическая подстанция, градирни, оборудована новая стоянка для зерновозов, отремонтированы внутренние и подъездные автодороги.

«Балаковская производственная площадка успешно прошла комплексное опробование на поддержание проектной мощности — оборудование проработало без остановки с номинальными параметрами в течение 72-часов с производительностью 2400 тонн переработки подсолнечника в сутки. Масложировой бизнес „Русагро“ наработал уникальный опыт, который пригодится компании в будущих проектах», — комментирует заместитель операционного директора МЖБН «Русагро» Вячеслав Буданов.

Фото — https://www.kom...2yp0py851605728

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