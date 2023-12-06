Новая швейная фабрика открылась в Костомукше

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Новая швейная фабрика «Арктика» открылась в карельской Костомукше.

Соглашение о создании нового швейного производства подписали на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. Объём инвестиций составил около 130 млн рублей.

На новую швейную фабрику в Костомукше трудоустроилось 120 человек — швеями, закройщиками, технологами и другими специалистами, сообщает пресс-служба правительства республики.

Инвестор — крупнейший производитель спецодежды в России компания «Восток-Сервис-Спецкомплект». В планах компании расширить производство и увеличить численность сотрудников втрое.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

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