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Производство

«АвтоВАЗ» запустил в производство двигатель 1.8 Evo с вариатором

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«АвтоВАЗ» возобновил производство двигателей объёмом 1,8 литра (122 л. с.). Из-за большого объёма изменений в конструкции двигателю дали название 1.8 Evo.

Мощность агрегата не изменилась и составляет 122 л.с. В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей Lada Vesta с 1.8 л и вариатором для заводских нужд. С конца января начнется серийное производство двигателей с постепенным увеличением объёмов, а в конце 2024 года — выпуск машин м мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как рассказал автоэксперт, «АвтоВАЗу» удалось найти новых поставщиков на многие компоненты силового агрегата — от форсунок до ремня ГРМ.

Появилось 25 новых деталей; поршни теперь «безвтыковые»; у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости и бобышки крепления для кронштейна промопоры приводного вала; в поддоне картера появились противоотливные ребра; поддон адаптирован для присоединения автоматической трансмиссии (CVT).

Другими нововведениями стали топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью, новые полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра с участком переменного сечения, а также новая крышка головки цилиндров.

Первые «Лада Веста» с силовым агрегатом 1.8 Evo начали собирать во втором квартале 2023 года, автомобили предназначались для тестирования, калибровок, а также для отладки производственного процесса.

Серийное производство «Весты» с автоматизированной трансмиссией начнётся в январе 2024 года. В конце 2024 года начнут выпусками машины с мотором 1.8 EVO и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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 © ixbt.com

 © ixbt.com

 © ixbt.com

https://rg.ru/2...yn53ko398131067

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Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/202...53.shtml?ysclid=lq0lsl6d3b618984889

машиностроение, двигателестроение, "АвтоВАЗ", Самарская область
  • Jorjio774 Jorjio774
    11.12.2311:12:38

    Отлично. Движок 1.8 нужен. Были нарекания по нему, но надеюсь, что недостатки исправили. Судя по всему (гильз не вижу) блок чугунный, это тоже хорошо, надёжно. В общем, успехов.   

    #1273585
    • Е.Юрий Е.Юрий
      11.12.2314:32:29

      Блок чугунина. Это поекрасно — конкурентов по ресурсу чугунного мотора на рынке поактически нет. У старых 1.8 были проблеммы с банальной несовместимости поршней — сильный масложор, еще проблема была с фрезеровкой верхней части блока. Там много было проблемм — фактически мотор мягко говоря был сыррй, ведь его просто чуть переделали из 1.6, но так делать нельзя, а концерну РН было наплевать чем хуже моторы тем быстрее поменяют на их одноразовые алюминивые, а Бу Андерсон до этого успешно развалил опытное поедпоиятие, где оттачивали тезнологии. Если поавильно подходить к делу, то можно и и из алюминя лить блоки — это делал при СССР Москвич.Но вся суть в том, что нынешние производители ориентированы на качестве"фантика", а не «конфеты» — все делается, чтобы ремонт был не рентабельным, не выгодном, дорогии и человек шел за новой машиной. Автовазу как воздух надо сохранить надежность и ресурс, потому как. «фантиков"( вариантов кузовов, моделей) пока очень ограничено. Как только появится возможность быстро обнлвлять модельный ряд(тобишь как китайцы — быстро делать прессформы и оснастку), можно хорошо увеличить долю рынка

      П.С. Очень радостно что за автомобили взялись оборонные предпоиятия — ассортимент сильно увеличивает стабильность отрасли.

      Отредактировано: Е.Юрий~17:35 11.12.23
      #1273604
      • Jorjio774 Jorjio774
        11.12.2314:50:57

        Ну, насколько я слышал и читал, они пошли по самому экономичному пути — уменьшения шатуна и, соответственно, увеличения камеры сгорания. Известный ход. На Мицубиси Лансер, так увеличивали 1.8 до 2.0. Но это, так сказать, палка о двух концах. Поршень соприкасается в гильзой по большим углом.

        #1273607
        • Е.Юрий Е.Юрий
          11.12.2316:19:54

          Все верно Так там только одно уменьшение шатуна тащит громадные проблемы — мехпотери большего хода, перегрев(для этого они добавили каналы). Коленвал тоже стал испытывать бОльшие нагрузки. По уму колено надо было делать другим — с бОльшими шейками, увеличивать диаметр цилиндра — в общем делать нормальный новый мотор, а лучше линейку до 2.0 или 2.4(для внедорожников). Но это мечты, а на данный момент инженеры слелали то, что надо было сделать раньше, но зато сейчас они не зависят от прихоти РН. А если восстановится еще и опытное производство — это будет вообще здорово, но денег наверно на это пока нет, хотя кто знает, может и заморочатся постепенно.

          Отредактировано: Е.Юрий~16:21 11.12.23
          #1273616
  • Нет аватара termometrix
    11.12.2311:47:05

    Отличный автомобиль! Хорошая комплектация.

    #1273588
    • Jorjio774 Jorjio774
      11.12.2312:20:01

      Ну по мне, так лучше атмосферник большего объёма, чем полтора литра (а то и литр) турбиной (а то и двумя) надувать. Ну и конечно, материал блока — чугун, что, само по себе, более надёжно, пусть и считается устаревшим (на как сказать).

      #1273589
      • Нет аватара siberia2012
        11.12.2314:19:51

        если бы кто-то начал выпускать «устаревшие», но надёжные автомобили (типа японцев 90х) по адекватной цене, то у нас бы такие авто с руками отрывали. Для наших то условий.

        Отредактировано: siberia2012~14:20 11.12.23
        #1273601
        • Jorjio774 Jorjio774
          11.12.2314:53:05

          Согласен, тот кто знает про авто, тот знает японцев 90х. Но и они сдались под напором современного тренда.   

          #1273608
          • Е.Юрий Е.Юрий
            11.12.2317:00:24

            А знаете в чем фокус — они не сдавались и не собирались делать нормальные моторы долго. Помните 90-е — рынок под немцами и амерами, а японцы решили отобрать себе кусок рынка сперва начав с 80 делать дешевые машины, а затем войти на рынок с надежными и красивыми авто(Марк и т. п.) и вошли, сделав имидж сверхнадежных «миллиоников» ( которые по сути были просто нормально сделанные чугунные огрегаты — как и положено). А вот дальше, заработав «имя» стали уже зарабатывать на нем — ни одному производителю не хочется сделать так, чтобы ты ездил долго — им очень хочется вкусно кушать. Поэтому сейчас «японцы» это красивые фантики с алюминивыми моторами где-то тысячь на 250(если не гонять) С точки зрения бизнеса они провели грамотный вход на рынок, а потом стали именно зарабатывать — а мы по прлстоте душевной верить(правда уже далеко не все), в знаменитое качество, и чудо- сборки, но до сих пор всеже восхищаемся ГАЗ-21 с металлом как у «танка»

            Отредактировано: Е.Юрий~17:10 11.12.23
            #1273619
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.12.2316:36:46

    Мне вот одно непонятно — почему не поднимают вопрос о установке коробок КАТЕ на Весту — семиступенчатый автомат был бы очень востребован. Ладно когда РН командовал и пихал свои запчасти было понятно, но сейчас это крайне актуально.

    Отредактировано: Е.Юрий~16:37 11.12.23
    #1273618
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