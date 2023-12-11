«АвтоВАЗ» запустил в производство двигатель 1.8 Evo с вариатором

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«АвтоВАЗ» возобновил производство двигателей объёмом 1,8 литра (122 л. с.). Из-за большого объёма изменений в конструкции двигателю дали название 1.8 Evo.

Мощность агрегата не изменилась и составляет 122 л.с. В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей Lada Vesta с 1.8 л и вариатором для заводских нужд. С конца января начнется серийное производство двигателей с постепенным увеличением объёмов, а в конце 2024 года — выпуск машин м мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как рассказал автоэксперт, «АвтоВАЗу» удалось найти новых поставщиков на многие компоненты силового агрегата — от форсунок до ремня ГРМ.

Появилось 25 новых деталей; поршни теперь «безвтыковые»; у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости и бобышки крепления для кронштейна промопоры приводного вала; в поддоне картера появились противоотливные ребра; поддон адаптирован для присоединения автоматической трансмиссии (CVT).

Другими нововведениями стали топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью, новые полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра с участком переменного сечения, а также новая крышка головки цилиндров.

Первые «Лада Веста» с силовым агрегатом 1.8 Evo начали собирать во втором квартале 2023 года, автомобили предназначались для тестирования, калибровок, а также для отладки производственного процесса.

Серийное производство «Весты» с автоматизированной трансмиссией начнётся в январе 2024 года. В конце 2024 года начнут выпусками машины с мотором 1.8 EVO и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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