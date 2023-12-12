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Запись В Москве запустили серийное производство материнских плат перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 12.12.2023 10:51

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Производство

В Москве запустили серийное производство материнских плат

Их можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, моноблоках и телевизорах.

 © mos.ru

Компания «Некс-Т», известная на рынке под брендом NexTouch, разработала и запустила в производство материнскую плату с поддержкой отечественных процессоров. Только для собственных нужд в 2024 году предприятие планирует произвести около 30 тысяч экземпляров нового продукта.

В месяц компания выпускает до четырёх тысяч единиц различных устройств, включая сенсорные панели, столы, ЖК-дисплеи и другое интерактивное оборудование — всего более 45 видов. Инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. Она сразу проектировалась под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения.

 © mos.ru

Сейчас производство таких плат запущено в Зеленограде. В 2024 году на площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва» компания планирует выпускать материнские платы в больших объёмах: около 30 тысяч штук в год. Предприятие планирует в первую очередь закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на следующий год.

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Источник: https://moscowseasons.com/news/v-mo...t-na-otechestvennykh-protsessorakh/

Москва, материнские платы, производство
  • alex4spb alex4spb
    12.12.2313:11:00

    новости конечно +

    но тащить сюда с мерзкого русофобского «хобота», как-то ээээ…

    ведь есть же другие источники!

    #1273669
    • Нет аватара Gamekeeper
      12.12.2313:28:04

      Хорошо, сейчас поменяю, не знал.

      #1273671
      • Нет аватара srozmirovich
        12.12.2315:21:18

        В новой ссылке на первоисточник удивительным образом пропали все упоминания про героя события — саму компанию «Некс-Т».    

        #1273689
  • Jorjio774 Jorjio774
    12.12.2313:47:59

    «Элвис» и «Байкал», видимо, от Китайских товарищей поступают? Я имел ввиду, что камни оттуда, с их фабрик?

    Отредактировано: Jorjio774~13:50 12.12.23
    #1273675
  • Нет аватара Serguei
    12.12.2315:02:07

    И тысячекилометровый путь начинается с первого шага. Сделали? Начали производить, это и имеет значение. Время возьмёт своё. Всё придёт своим чередом.

    #1273686
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