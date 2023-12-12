В Москве запустили серийное производство материнских плат

Их можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, моноблоках и телевизорах.

© mos.ru

Компания «Некс-Т», известная на рынке под брендом NexTouch, разработала и запустила в производство материнскую плату с поддержкой отечественных процессоров. Только для собственных нужд в 2024 году предприятие планирует произвести около 30 тысяч экземпляров нового продукта.

В месяц компания выпускает до четырёх тысяч единиц различных устройств, включая сенсорные панели, столы, ЖК-дисплеи и другое интерактивное оборудование — всего более 45 видов. Инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. Она сразу проектировалась под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения.

© mos.ru

Сейчас производство таких плат запущено в Зеленограде. В 2024 году на площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва» компания планирует выпускать материнские платы в больших объёмах: около 30 тысяч штук в год. Предприятие планирует в первую очередь закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на следующий год.

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