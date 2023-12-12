Cудостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику очередной танкер типа «Афрамакс»

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Давненько тут не писали о ССК «Звезда».

Cудостроительный комплекс «Звезда» передал танкер «Восточный проспект», построенный для ПАО «Совкомфлот». Это уже пятое судно из серии крупнотоннажных танкеров, которое судоверфь сдает согласно подписанным контрактам. Всего в портфеле заказов у ССК «Звезда» состоят 12 танкеров этого типа, 10 из них — по заказу «Роснефтефлота». Четыре «Афрамакса» в настоящее время уже выполняют регулярные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба завода-строителя.

Танкер «Восточный проспект» успешно прошел ходовые испытания, во время которых экипаж, сдаточная команда и специалисты верфи выполнили испытания главной и вспомогательной силовых установок, систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса судна. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика.

Перед передачей судна заказчику прошла торжественная церемония имянаречения танкера при участии руководства верфи, представителей заказчика и трудового коллектива ССК «Звезда». Честь стать крёстной матерью судна выпала Марине Каменевой, директору музея истории Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского. Она разбила символическую бутылку шампанского о борт «Афрамакса», присвоив ему имя «Восточный проспект» — в честь одной из улиц столицы Приморского края города Владивосток.

Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Длина танкера — 250 метров

ширина — 44 метра

дедвейт — 114 тыс. тонн

скорость — 14,6 узлов

осадка — 15 метров

мощность двухтопливной ГД — 16700 кВт,

ледовый класс — ICE-1А.

«Афрамаксы» — первые подобные суда, построенные в Российской Федерации. «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

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6 декабря танкер «Восточный проспект» сдали заказчику, а 11 декабря он отправился в первый рейс. АИС указывает, что танкер сейчас направляется от якорной стоянки Находки к южнокорейскому Йосу. Около этого порта российское сырье обычно переваливают на другие танкеры, которые уже доставляют нефть потребителям Азии.

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