В Башкирии отремонтировали крупный мост, связывающий села с трассой М-5

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Подрядчик завершил ремонт крупного моста через реку Сим в Иглинском районе. Объект попал в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это второй по величине мост, который отремонтировали в рамках «БКД» в текущем году. Его протяжённость — 217 метров.

Мост расположен на дороге, связывающей железнодорожную станцию Улу-Теляк с федеральной трассой М-5 «Урал». Здесь располагаются несколько населённых пунктов: Улу-Теляк, Майский, Расмикеево, Хлавинка. В них проживает более 3,5 тыс. человек.

Теперь на мосту полностью отремонтированы железобетонные конструкции, обновлена дорожная одежда, смонтированы новые перила и барьеры.

В текущем году по «БКД» в Башкирии отремонтировано шесть мостов на региональных и межмуниципальных дорогах общей протяженностью 802 погонных метра. Это мосты через реки Усень, Белая, Сим, Юрюзань, Сюрюнзяк и Камаелга.

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