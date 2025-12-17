В Башкирии запустили движение по мосту через реку Быстрый Танып
Мост через реку связал жителей деревни Кузеево с районным центром Старобалтачево и другими населенными пунктами района.
Строительство 77-метрового моста и прилегающей дороги длиной четыре с половиной километра началось в 2016 году. Но первый крупный паводок, когда Быстрый Танып не на шутку взбунтовался, привел к корректировке проекта и строительство было заморожено.
В 2022 году работу возобновили, но вновь уже «в поле» возникла необходимость в укреплении промежуточных опор. Поэтому строительство выполнили поэтапно: сначала была построена дорога, затем мост.
С дорожным полотном разобрались к 2023 году. А сегодня, 17 декабря, открыли движение по мосту, который соответствует всем требованиям безопасности. Поэтапное выполнение работ позволило преодолеть все трудности и завершить строительство.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0