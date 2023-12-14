В Благовещенске пустили движение по новому мосту через Зею

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В амурской столице в четверг, 14 декабря, запустили движение по новому Зейскому мосту. Главный дорожный объект достроили раньше срока на год. Мост ждал только официальных документов — и регион получил их на днях.

Решено, что по новому мосту будет запрещено движение грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонны. При этом старый мост через Зею также открыт для движения, в планах — вывести его в капремонт .

Возведение нового мостового перехода через Зею начали в 2020 году. Финансирование выделил федеральный центр.

Новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность — более 10 километров. При этом строители возвели новый переход на год раньше запланированного срока.

Мостовая часть проекта — два километра, новый переход состоит из 26 опор высотой до 30 метров. При строительстве было уложено около 50 тысяч тонн монолитного железобетона и смонтировано 15 тысяч тонн металлоконструкций. Кстати, новый мост уже сияет яркой подсветкой — голубого и белого цвета.

Строительство моста шло в комплексе с ремонтом улицы Горького. Финальный участок от Первомайской до Лазо завершили этой осенью — синхронно к вводу нового моста.

© amur.life

© amur.life

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