Новый мост через Ростовское море открыли в донской столице

© minstroyrf.gov.ru

В Ростове-на-Дону досрочно открыто движение по мосту через Ростовское море.

Проект создания моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» — х. Камышеваха — г. Ростов-на-Дону строители завершили почти на три недели раньше срока.

Мост через водохранилище «Ростовское море» и более 1,2 км новой дороги обеспечат устойчивую связь с северо-восточной частью города, будут способствовать комплексному развитию прилегающих территорий, в том числе района «Платовский». Мост построен за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

© minstroyrf.gov.ru

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