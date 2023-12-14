© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai

В Северске открылся новый современный диагностический центр.

Новый медцентр оснащен высокоточным оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, магнитно-резонансным томографом, рентгеновским аппаратом денситометром, дентальной установкой и кабинетом УЗИ. В диагностическом центре будут вести прием узкие специалисты — невролог и ревматолог.

© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai

© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai

© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.