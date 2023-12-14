В Северске открылся новый современный диагностический центр
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В Северске открылся новый современный диагностический центр.
Новый медцентр оснащен высокоточным оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, магнитно-резонансным томографом, рентгеновским аппаратом денситометром, дентальной установкой и кабинетом УЗИ. В диагностическом центре будут вести прием узкие специалисты — невролог и ревматолог.
© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai
© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai
© xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai
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